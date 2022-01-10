Расхламляемся: 7 вещей, которых не должно быть на вашей кухне в новом году

Нет ничего хуже хлама и беспорядка на кухне. А новогодние каникулы — хороший повод выкинуть все лишнее и навести чистоту. Вот наш список ненужных вещей, от которых стоит избавиться в первую очередь.

Пакеты



Наверное, сегодня только ленивый не знает о печальной экологической ситуации на нашей планете, причиной которой стали, в частности, одноразовые пакеты. Вместо того, чтобы каждый раз покупать их на кассе, приобретите или сшейте сами многоразовую экосумку для продуктов. А пакеты сдайте на переработку в специальный пункт.



Стикеры с напоминаниями



Всевозможные записки самому себе о том, что надо купить яйца или не забыть о записи в парикмахерскую, отнюдь не украшают вашу кухню, а, наоборот, придают ей неряшливый вид. Пользуйтесь органайзером в вашем смартфоне: это намного практичнее и удобнее. И никакого мусора.



Контейнеры и бутылки



Если коллекция емкостей превышает ваши потребности и начинает «оккупировать» пространство на кухне и причинять неудобства — самое время собрать лишние коробочки и баночки в мешок и отдать на переработку.



Горы консервации



Если вы уверены, что срок годности продукта не истек, возможно, это отличный повод приготовить с консервированными лечо, огурчиками или фасолью что-то новое и интересное. Или отдайте их кому-нибудь, если не хотите есть сами. Если же свежесть консервов вызывает явные сомнения, то соберите волю в кулак и выбросите их в мусорку или пустите на компост — будут знать, как занимать место на вашей кухне.



Универсальное полотенце



Полотенце с пятнами неопределенного цвета, которым вытирают и посуду, и руки, и даже иногда пролитый суп, способно испортить облик даже самой стильной и чистой кухни. Более того, это настоящий рассадник бактерий и источник жуткого запаха, а отстирать его практически нереально.



Магниты на холодильнике