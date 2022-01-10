ФОТО | Дом с зеркальным фасадом на краю вулкана

Кубический дом был спроектирован сингапурским писателем и дизайнером Прашантом Ашокой, проживающим в Мексике, сообщает портал Uncrate. “Для меня было очень важным, чтобы дом был устойчивым и полностью интегрированным в окружающую среду”, — говорит дизайнер дома Ашока. Чтобы не создавать значительных помех окружающей среде, фундамент дома был сделан из камней, расположенных на склоне вулкана.

Дом питается от солнечных батарей, а водоснабжение обеспечивается накопленной дождевой водой, что позволяет жить в нем на полном самообеспечении. Бассейн рядом с домом, окруженный гранатовыми и оливковыми деревьями, также нагревается за счет солнечной энергии.

Зеркальная поверхность дома отражает ландшафт снаружи и пропускает внутрь естественный свет, а узорчатое ультрафиолетовое покрытие делает его видимым для птиц. Жилая площадь дома составляет 75 квадратных метров, и, как говорит сам дизайнер, это отличное место для двоих, где можно отвлечься от повседневной суеты и насладиться красотой и покоем природы. Внутри строения нет лишних стен, и он представляет собой одну большую комнату.

Casa Etérea — не единственное поселение в этом месте, как это может выглядеть на фотографиях — в окрестностях потухшего вулкана проживает еще шесть семей, сообщается на сайте дома. Так как дом находится в труднодоступном месте, гостям рекомендуется привозить продукты для приготовления еды с собой.