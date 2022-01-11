IKEA начинает продажу запасных частей для диванов. Как продлить срок службы любимого предмета мебели?

“Мы стремимся свести к минимуму количество образующихся отходов и обеспечить, чтобы все наши продукты могли быть использованы повторно: отремонтированы, обновлены, восстановлены или переработаны. Видение IKEA всегда заключалось в том, чтобы улучшать повседневную жизнь многих людей, а это включает в себя и обеспечение устойчивого образа жизни легким и доступным для всех способом. Нововведение соответствует местным реалиям — как мы видим из наших исследований, половина жителей Эстонии дает вторую жизнь предметам повседневного обихода, и чаще всего это связано с желанием сократить количество отходов, а многим просто приятно давать вторую жизнь предметам”, — говорит Кристьян Шнейдер, руководитель IKEA Eesti.

Руководитель IKEA Eesti подчеркивает, что диваны рассчитаны на много лет пользования и продаются с десятилетней гарантией, но все же это долгосрочная инвестиция, и многое может случиться во время эксплуатации дивана. Запасные части для диванов позволят легко заменить потерявшиеся, сломанные или изношенные детали, продлевая срок службы вашего дивана устойчивым и доступным способом, так как цены на запасные части и чехлы для диванов начинаются от 10 евро.

Как продлить срок службы дивана



Подлокотники, чехлы, подушки сидений — вот несколько из запасных частей, доступных для некоторых коллекций диванов. Заменить детали просто, для этого требуется небольшой набор инструментов, и часто это можно сделать, даже не передвигая диван.

Боковины и подлокотники. Замена поврежденной боковины поможет прослужить любимому дивану дольше, и вы сохраните его вместо того, чтобы тратить деньги на новый. Это доступный способ обновить старый или изношенный диван.

Подушки сидений и спинки. Потерявшаяся или поврежденная подушка может стать причиной того, что в остальном совершенно прекрасный диван придется выбросить. И наоборот — одна-две новые подушки заставят выглядеть старый диван так, как будто он только что куплен в магазине.