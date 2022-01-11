IKEA начинает продажу запасных частей для диванов. Как продлить срок службы любимого предмета мебели?
IKEA начинает в Эстонии продажу запасных частей для диванов, чтобы вместо покупки нового дивана клиенты могли обновить старый, продлив срок его службы. Предлагая новый способ продления срока службы своей продукции, IKEA делает еще один шаг к своей цели стать к 2030 году бизнесом полностью замкнутого цикла, работающим на основе экономики замкнутого цикла.
“Мы стремимся свести к минимуму количество образующихся отходов и обеспечить, чтобы все наши продукты могли быть использованы повторно: отремонтированы, обновлены, восстановлены или переработаны. Видение IKEA всегда заключалось в том, чтобы улучшать повседневную жизнь многих людей, а это включает в себя и обеспечение устойчивого образа жизни легким и доступным для всех способом. Нововведение соответствует местным реалиям — как мы видим из наших исследований, половина жителей Эстонии дает вторую жизнь предметам повседневного обихода, и чаще всего это связано с желанием сократить количество отходов, а многим просто приятно давать вторую жизнь предметам”, — говорит Кристьян Шнейдер, руководитель IKEA Eesti.
Руководитель IKEA Eesti подчеркивает, что диваны рассчитаны на много лет пользования и продаются с десятилетней гарантией, но все же это долгосрочная инвестиция, и многое может случиться во время эксплуатации дивана. Запасные части для диванов позволят легко заменить потерявшиеся, сломанные или изношенные детали, продлевая срок службы вашего дивана устойчивым и доступным способом, так как цены на запасные части и чехлы для диванов начинаются от 10 евро.
Как продлить срок службы дивана
Подлокотники, чехлы, подушки сидений — вот несколько из запасных частей, доступных для некоторых коллекций диванов. Заменить детали просто, для этого требуется небольшой набор инструментов, и часто это можно сделать, даже не передвигая диван.
Боковины и подлокотники. Замена поврежденной боковины поможет прослужить любимому дивану дольше, и вы сохраните его вместо того, чтобы тратить деньги на новый. Это доступный способ обновить старый или изношенный диван.
Подушки сидений и спинки. Потерявшаяся или поврежденная подушка может стать причиной того, что в остальном совершенно прекрасный диван придется выбросить. И наоборот — одна-две новые подушки заставят выглядеть старый диван так, как будто он только что куплен в магазине.
Освежите диван новыми чехлами. Новый текстильный чехол — простой, но эффективный способ вдохнуть новую жизнь в диван. А почему бы не иметь два комплекта чехлов и не менять их в зависимости от времени года или даже настроения?
Последние штрихи. Независимо от цвета вашего дивана, подушки и текстильные изделия позволят вам легко смешивать, сочетать и менять палитру по своему вкусу. У нас вы можете найти множество вариантов на выбор, чтобы создать желаемое настроение в вашей гостиной.
*Исследование по инициативе IKEA было проведено в мае 2021 года исследовательской компанией Norstat. В нем приняли участие 500 жителей Эстонии.