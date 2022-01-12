Строительные компании рассказали, почему не стоит ожидать падения цен на недвижимость

“Небольшие трудности с поставками и проблемы есть везде. Недавно пришлось бороться за доставку паркета, когда заводы из-за нехватки какого-то сорта древесины отказались от поставки. Пришлось искать аналог. Это не повлияло на объект. Но если на заводе в последнюю минуту скажут, что не смогут поставить материал, то задержка объекта возможна”, — рассказал член правления Endover Роберт Лауд.

“Окончательная цена услуги суммируется на основании расходов на материалы и рабочую силу. Если стоимость ресурсов повышается, то как может снизиться окончательная цена? Очевидно, что она не снизится, по крайней мере по моим подсчетам. Это случится, когда в экономике произойдут очередные потрясения или крупные изменения, например, банки прикроют каналы финансирования или нечто подобное. Или если в какой-то момент попросту упадет спрос. Но это ведь произойдет за чей-нибудь счет, либо строителям, либо застройщикам придется понести большие убытки. Только таким образом могла бы снизиться стоимость”, — сказал Волков, по мнению которого людям следует руководствоваться здравым смыслом: если нет денег строить, не строй, нет денег купить, не покупай.