ФОТО | В Ласнамяэ заложен краеугольный камень второго здания "Близнецов Тяхесаю"

“Близнецы Тяхесаю” представляют собой многофункциональные торгово-офисные здания. “„Близнецы Тяхесаю“ отличаются особой функциональностью — помимо офисных и торговых площадей, они располагают и складскими площадями. Это означает, что предприятия смогут объединять в городском пространстве как свои торговые, офисные, так и складские площади, — объяснил руководитель проекта Томас Саламяэ. — В итоге расположение площадей разного назначения в одном месте означает экономию, возможность не тратить лишнее на рабочую силу и избегать второстепенных расходов”.

Второе здание, краеугольный камень которого был заложен, практически идентично первому. “Здания-близнецы станут своеобразным ориентиром, благодаря которому ориентироваться в этом районе будет проще и понятнее. Планы обоих зданий похожи — на первых этажах основной акцент сделан на коммерческих помещениях в стиле LoftOffice с четырехметровыми потолками. На вторых этажах — офисы и сервисные помещения”, — сказал Саламяэ.

На втором этаже будут размещаться небольшие склады. “Мы видим, что недвижимость в этом районе постоянно развивается и, помимо жилья, возрастает потребность и в складских помещениях. В здании по адресу Тяхесаю теэ, 9, краеугольный камень которого сегодня был заложен, площади на мини-складах смогут арендовать как частные лица, так и предприятия”, — добавил Саламяэ.

В первом здании, сданном осенью прошлого года, действует несколько предприятий розничной и оптовой торговли. “На то, что район стремительно развивается, указывает и появление в бизнес-парке крупных предприятий. Помимо магазинов мебели и спортивных товаров, в “Близнецах Тяхесаю” находятся также спортивный клуб и стоматологическая клиника. Объединение в одном месте сильных торговых марок создает синергию, полезную как для фирм, так и для клиентов, посещающих центр”, — уверен Томас Саламяэ.