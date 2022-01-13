5 ошибок в ремонте, с которыми намучились другие, а вы можете их избежать

Рассказываем, какие недочеты чаще всего совершают в процессе ремонта и как их не допустить.

1. Забыли учесть подрезку плитки



СУТЬ: подрезка плитки является необходимой мерой, но будут ли такие огрызки бросаться в глаза — напрямую зависит от раскладки. В крайнем случае будут отчетливо видны все швы, нестыковки рисунка и прочие технические недоработки.

ЧТО ДЕЛАТЬ: плитку нужно укладывать так, чтобы она выглядела целостной. Обрезанных кусков меньше 50% формата на первом плане быть не должно. Желательно заранее предусмотреть все варианты раскладки, чтобы укладка в итоге смотрелась красиво и не портила остальной интерьер.

2. Не продумали примыкание мебели, сантехники и наличников



СУТЬ: непростым моментом является стена с рельефной плиткой или 3D-панелями. Визуально она сохраняет эстетичный вид до тех пор, пока к ней не прикрепят плинтус, наличник или не поставят шкаф и другую мебель. Свободное пространство, образовавшееся в зазоре, начнет сходу обращать на себя внимание.

ЧТО ДЕЛАТЬ: производить отделку рельефными стройматериалами рекомендуется лишь в качестве своеобразного акцента (например, в нише). Главное, чтобы не примыкала техника или мебель.

3. Не реализовали проходной выключатель



СУТЬ: проходной выключатель позволяет включать/выключать свет сразу из двух точек. К примеру, если включить свет в прихожей и перейти в гостиную, то для его выключения не потребуется снова идти ко входу.

ЧТО ДЕЛАТЬ: перед тем, как приступить к ремонту, необходимо продумать все схемы передвижения по дому и разработать план электрики с проходными выключателями.

4. Прогадали с размерами бытовой техники



СУТЬ: бывает такое, что мебель на кухню подбирают с нишами под ту или иную технику, но после ремонта оказывается недостаточно места для вентиляции.

ЧТО ДЕЛАТЬ: сначала надо выбрать технику, а потом — сам гарнитур. Важно ознакомиться с техническими требованиями по монтажу (так, вентиляционные зазоры должны быть строго того размера, который заявлен производителем).