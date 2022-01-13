5 ошибок в ремонте, с которыми намучились другие, а вы можете их избежать
Ремонт своими руками — довольно распространенная практика, особенно если бюджет ограничен. Однако не каждый способен продумать наперед все технические и декоративные решения, что влечет за собой досадные промахи, пишет INMYROOM.
Рассказываем, какие недочеты чаще всего совершают в процессе ремонта и как их не допустить.
1. Забыли учесть подрезку плитки
СУТЬ: подрезка плитки является необходимой мерой, но будут ли такие огрызки бросаться в глаза — напрямую зависит от раскладки. В крайнем случае будут отчетливо видны все швы, нестыковки рисунка и прочие технические недоработки.
ЧТО ДЕЛАТЬ: плитку нужно укладывать так, чтобы она выглядела целостной. Обрезанных кусков меньше 50% формата на первом плане быть не должно. Желательно заранее предусмотреть все варианты раскладки, чтобы укладка в итоге смотрелась красиво и не портила остальной интерьер.
2. Не продумали примыкание мебели, сантехники и наличников
СУТЬ: непростым моментом является стена с рельефной плиткой или 3D-панелями. Визуально она сохраняет эстетичный вид до тех пор, пока к ней не прикрепят плинтус, наличник или не поставят шкаф и другую мебель. Свободное пространство, образовавшееся в зазоре, начнет сходу обращать на себя внимание.
ЧТО ДЕЛАТЬ: производить отделку рельефными стройматериалами рекомендуется лишь в качестве своеобразного акцента (например, в нише). Главное, чтобы не примыкала техника или мебель.
3. Не реализовали проходной выключатель
СУТЬ: проходной выключатель позволяет включать/выключать свет сразу из двух точек. К примеру, если включить свет в прихожей и перейти в гостиную, то для его выключения не потребуется снова идти ко входу.
ЧТО ДЕЛАТЬ: перед тем, как приступить к ремонту, необходимо продумать все схемы передвижения по дому и разработать план электрики с проходными выключателями.
4. Прогадали с размерами бытовой техники
СУТЬ: бывает такое, что мебель на кухню подбирают с нишами под ту или иную технику, но после ремонта оказывается недостаточно места для вентиляции.
ЧТО ДЕЛАТЬ: сначала надо выбрать технику, а потом — сам гарнитур. Важно ознакомиться с техническими требованиями по монтажу (так, вентиляционные зазоры должны быть строго того размера, который заявлен производителем).
5. Мебель и декор не сочетаются друг с другом
СУТЬ: если хаотично приобретать для квартиры “все и сразу”, без какой-либо концепции и в надежде придумать дизайн на месте, то в ходе ремонта получится “каша”.
ЧТО ДЕЛАТЬ: вся мебель должна сочетаться с выбранным стилем интерьера, поэтому такие нюансы лучше проработать на начальном этапе. Учитывайте сочетание материалов, форм и цветовой гаммы всех предметов.