Как постирать пуховик, вернуть ему объем и вывести пятна

Как почистить пятна без стирки



Стирать пуховик рекомендуется не чаще 1-2 раз в год. Иначе он быстро потеряет и внешний вид, и рабочие характеристики. Но пачкается верхняя одежда куда чаще. Поэтому в некоторых случаях лучше застирывать загрязнения локально. Кроме того, можно воспользоваться специальными салфетками для одежды. Они помогут сократить количество стирок, а значит, продлить срок службы любимого пуховика.



Как постирать пуховик в стиральной машине



Обычно мы называем пуховиком куртку с каким-либо наполнителем. Но чтобы понять, как выстирать пуховик, нужно точно знать, что внутри. Вариантов может быть несколько.

Главное — запомнить, что, если пуховик с синтетическим наполнителем, стирать в машинке его можно. И зачастую никаких специальных режимов стирки не понадобится. Но прежде изучите указания производителя. Если на бирке указана бережная стирка или другие ограничения, не пренебрегайте ими.

Для куртки с наполнителем из пуха лучше выбрать деликатную стирку. У некоторых машинок есть специальный режим “пуховик”.

Если в составе наполнителя присутствует перо, одежда требует бережной чистки. В некоторых случаях стирка вовсе запрещена.

Важно! Не все пуховики можно стирать. Для начала изучите этикетку. Вероятно, вернуть чистоту вашей курточки можно только химчисткой.

При серьезных загрязнениях перед стиркой обработайте пятна мыльным раствором или моющими средствами. Предварительно проверьте действие состава на малозаметном месте.

Не используйте для чистки жестких щеток и абразивных средств, так как они изнашивают ткань. Лучше пользоваться мягкой губкой.

Перед стиркой снимайте меховую опушку, выворачивайте куртки и застегивайте молнии, пуговицы и прочие застежки. Так одежда не будет деформироваться.

Важно! Если из пуховика еще до стирки начинает лезть наполнитель, скорее всего, стирку он не переживет.

Стирать пуховик лучше в одиночку. Если уложить в барабан машинки сразу несколько вещей, скорее всего, они плохо отстираются, и придется повторять процедуру.