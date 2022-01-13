Как постирать пуховик, вернуть ему объем и вывести пятна
Вернуть пуховику чистоту и свежесть — дело не самое простое. Даже если поначалу все идет хорошо, после нескольких стирок есть риск достать из машинки нечто неприглядное. И все-таки продлить жизнь любимому пуховику можно, пишет 7dach.ru.
Как почистить пятна без стирки
Стирать пуховик рекомендуется не чаще 1-2 раз в год. Иначе он быстро потеряет и внешний вид, и рабочие характеристики. Но пачкается верхняя одежда куда чаще. Поэтому в некоторых случаях лучше застирывать загрязнения локально. Кроме того, можно воспользоваться специальными салфетками для одежды. Они помогут сократить количество стирок, а значит, продлить срок службы любимого пуховика.
Как постирать пуховик в стиральной машине
Обычно мы называем пуховиком куртку с каким-либо наполнителем. Но чтобы понять, как выстирать пуховик, нужно точно знать, что внутри. Вариантов может быть несколько.
Главное — запомнить, что, если пуховик с синтетическим наполнителем, стирать в машинке его можно. И зачастую никаких специальных режимов стирки не понадобится. Но прежде изучите указания производителя. Если на бирке указана бережная стирка или другие ограничения, не пренебрегайте ими.
Для куртки с наполнителем из пуха лучше выбрать деликатную стирку. У некоторых машинок есть специальный режим “пуховик”.
Если в составе наполнителя присутствует перо, одежда требует бережной чистки. В некоторых случаях стирка вовсе запрещена.
Важно! Не все пуховики можно стирать. Для начала изучите этикетку. Вероятно, вернуть чистоту вашей курточки можно только химчисткой.
При серьезных загрязнениях перед стиркой обработайте пятна мыльным раствором или моющими средствами. Предварительно проверьте действие состава на малозаметном месте.
Не используйте для чистки жестких щеток и абразивных средств, так как они изнашивают ткань. Лучше пользоваться мягкой губкой.
Перед стиркой снимайте меховую опушку, выворачивайте куртки и застегивайте молнии, пуговицы и прочие застежки. Так одежда не будет деформироваться.
Важно! Если из пуховика еще до стирки начинает лезть наполнитель, скорее всего, стирку он не переживет.
Стирать пуховик лучше в одиночку. Если уложить в барабан машинки сразу несколько вещей, скорее всего, они плохо отстираются, и придется повторять процедуру.
Иногда единственный способ очистить пуховик — обратиться к профессионалам и отдать его в химчистку. Другое дело, что некоторые пуховики стоят дешевле этой услуги, и проще купить новый, чем тратиться на восстановление старого.
Как выбрать средства для стирки
Используйте специальные средства для стирки с нейтральными составами.
Они начинают работать даже в прохладной воде, а специальные добавки сохраняют цвет ткани и предотвращают комкование наполнителя.
Лучше выбирать жидкие средства, так как порошок сложно выполоскать. Часть его наверняка останется в наполнителе, что негативно отразится на его свойствах, да и из швов его будет достаточно сложно вымыть.
Отдельного внимания заслуживают пуховики с мембраной. Здесь неважно, какой внутри наполнитель. В любом случае необходимо использовать специальные средства, которые отчистят загрязнения, но при этом не нарушат функцию ткани.
Чтобы пуховики лучше отстирывались, а наполнитель в них меньше сваливался, можно использовать мячики и специальные шарики.
Самый популярный вариант — теннисные мячики. Но сегодня появились и другие вариации, которые, судя по отзывам, действительно работают. Шарики для стирки бывают разными. Например, пластиковыми или силиконовыми. Также можно использовать турмалиновые шарики. Производители утверждают, что с ними можно полностью отказаться от использования средств для стирки. Они все очищают без гелей и порошков.
Существуют и народные способы чистки пуховиков, но на своем опыте я их не проверяла, а потому утверждать, работают они или нет, не могу. К тому же некоторые из них откровенно экстремальные и наверняка повредят ткань.
Если вы пользуетесь какими-то подручными средствами для чистки и стирки пуховиков, делитесь ими в комментариях. Давайте соберем полезные и проверенные рецепты.
Как сушить пуховик
После стирки пуховик нужно вывернуть и сушить на плечиках вдали от батарей и солнечных лучей.
Чтобы ускорить процесс высыхания и вернуть куртке пушистость, можно воспользоваться пылесосом. Установите самый слабый режим всасывания, снимите насадку и медленно пройдитесь по одежде несколько раз.
Как вернуть наполнителю объем
Если после всех принятых мер наполнитель все-таки свалялся, попробуйте расправить его. Есть несколько способов.
- Простого встряхивания может быть недостаточно. Поэтому разбирайте комочки вручную.
- Взбейте пуховик подручными предметами — выбивалкой для ковров, ручкой от швабры, длинным рожком от обуви. Кто-то использует даже скалку.
- Если руками выбивать сложно, некоторые хозяйки рекомендуют вернуть сухой пуховик в стиральную машинку, положить туда же и мячики для стирки. Затем установить режим “отжим” на небольших оборотах (примерно 400 оборотов/мин). По окончании цикла пуховик встряхнуть. После такой обработки утеплитель должен распределиться по пуховику равномерно.
- Также рекомендуют использовать вакуумные пакеты. Высушенную одежду нужно уложить в пакет и пылесосом удалить из него воздух. Затем открыть упаковку, встряхнуть пуховик — и снова возвратить в пакет и высосать воздух. Повторить процедуру до требуемого результата.