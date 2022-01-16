К чему перегорает лампочка? И 5 других важных бытовых примет

Народные приметы и суеверия актуальны и по сей день. Наблюдения наших предков сложились в мудрые подсказки, которые помогут обрести счастье и избежать неприятностей. Важные бытовые приметы подскажут, если что-то идет не так, и помогут уберечься от невзгод, пишет dailyhoro.ru.