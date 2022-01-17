Что ждет Горхолл? Девелоперы заинтересованы в лакомых участках недвижимости вокруг здания
Прямо у моря в самом центре Таллинна расположены крайне лакомые (и до сих пор свободные) участки недвижимости, которые потенциально способны принести девелоперам многомиллионные прибыли. Однако чтобы заполучить их в свое распоряжение, кому-то из застройщиков, видимо, придется-таки заняться реконструкцией самого Горхолла, сообщает dv.ee.
Согласно действующей детальной планировке, на прилегающих к Горхоллу участках недвижимости можно возвести свыше 45 500 квадратных метров жилых и коммерческих площадей, так что стоимость одних лишь земельных участков, по оценкам экспертов, может достигать 13-18 миллионов евро.
Реконструкция Горхолла, по оценкам таллиннской горуправы, должна обойтись примерно в 130-140 млн евро, тендер на реконструкцию обещают объявить весной нынешнего года.
Однако девелоперов интересует не столько реконструкция Горхолла в отдельности, сколько развитие его территории в целом — то есть, вместе с прилегающими участками, которые принадлежат Таллинну.