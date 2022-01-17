Что ждет Горхолл? Девелоперы заинтересованы в лакомых участках недвижимости вокруг здания

Прямо у моря в самом центре Таллинна расположены крайне лакомые (и до сих пор свободные) участки недвижимости, которые потенциально способны принести девелоперам многомиллионные прибыли. Однако чтобы заполучить их в свое распоряжение, кому-то из застройщиков, видимо, придется-таки заняться реконструкцией самого Горхолла, сообщает dv.ee.