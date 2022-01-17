Идеальные обои: инструкция по выбору клея и советы экспертов

Обойный клей состоит из базы, специальных добавок и ПВА. На производстве все компоненты готовят, взвешивают и смешивают в нужных пропорциях. Эксплуатационные свойства будущего клея определяются на этапе добавления ингредиентов.

Клей для обоев — раствор, предназначенный для поклейки декоративных полотен из бумаги и других материалов на стены и потолок. От него зависит, насколько прост будет процесс поклейки и как долго обои удержатся на поверхности.

Обои — один из самых популярных способов финишной отделки стен, но их также используют для потолочного декора. Разнообразие материалов, стилей и узоров дает обоям почти безграничные возможности в дизайне интерьера. Но итоговое качество отделки всегда зависит от того, как хорошо их поклеили. Разбираемся с экспертами, как правильно подобрать обойный клей и каких ошибок важно избегать при подготовке состава.

Для поклейки обязателен состав на основе метилцеллюлозы. Клей для виниловых обоев примерно на 75% состоит из основы, около 25% — ПВА, 3% — добавки.

Состоят из двух слоев. Основной — флизелин или бумага, второй — поливинилхлоридная пленка разных цветов. Такие обои износо- и влагоустойчивы, но при этом довольно много весят.

В отличие от бумажных, флизелиновые обои не требуют пропитки клейстером, его наносят сразу на стену. В состав подходящих смесей, как правило, входят модифицированный крахмал, противогрибковые и антисептические добавки.

Близки по составу к бумажным — их также делают из целлюлозы, но с добавлением полиэстеровых волокон. Бывают и обои, выполненные полностью из флизелина.

Преимущества КМЦ: доступная цена и экологичность, в составе есть дополнительные компоненты, которые препятствуют потускнению бумажных полотен. К минусам относится то, что при обильном смазывании рулона обоев, на нем с внешней стороны могут быть видны следы клея.

Производятся из целлюлозы. Одни из самых легких. Для их поклейки подходят универсальный клей или ПВА в чистом виде, но его советуют использовать с осторожностью, чтобы избежать ненужной желтизны. Еще один вариант при поклейке бумажных обоев — КМЦ.

Выбор клея зависит от типа обоев, рабочей поверхности и особенностей помещения — таких, например, как повышенная влажность или резкие перепады температуры. Влияет и тип самих обоев:

Содержание виниловых полимеров в клее дает возможность работать во влажных зонах: на кухнях, балконах, в санузлах. Если в состав входят акриловые полимеры, надо иметь в виду, что они не устойчивы к длительному воздействию воды и пара. Использование такого клея под покраску допустимо только при полноценном высыхании. Если он не высохнет до конца, то на обоях могут образоваться пузыри. Во влажных зонах такой клей стоит использовать с осторожностью.

Вне зависимости от назначения обойные клеи делятся на два вида: порошок, требующий разведения с водой, и готовая к нанесению смесь.

Текстильные обои

На лицевую часть таких обоев нанесена ткань, основой для них служит бумага или флизелин. Для поклейки используют специальные дисперсионные составы, смеси на основе метилцеллюлозы либо клейстеры с пометкой “для тяжелых обоев”. Составы отличаются высокой влагостойкостью и наличием антибактериальных добавок.

Чаще всего клей для текстильных обоев продается уже в разведенном виде, хотя бывают и сухие смеси. В любом случае, стоит обратиться к инструкции производителя.

Стеклообои

Принципиально отличаются от всех других видов обоев своим составом — в их основе не целлюлоза, а стеклонити. Бумажный или универсальный клей для них не подходит, нужны специальные смеси, в составе которых модифицированный крахмал с добавлением ПВА, латекса, иногда — противогрибковых и противоплесневых компонентов.

Для стеклообоев используют клей с высокой степенью сцепления, нейтральным pH и быстром высыханием. Лучше выбирать специализированный состав. Наличие антисептических добавок не столь обязательно — появление плесени и грибка под стеклообоями нехарактерно.

Акриловые обои

Это обои на бумажной или флизелиновой основе со специальным акриловым напылением с лицевой стороны. Полотна не такие легкие, как бумажные, но легче виниловых или текстильных. Техника поклейки такая же, как у бумажных обоев — клейстер наносят не только на стену, но и на рулон. Для поклейки используют универсальные и специальные составы, рекомендуемые производителем.

У акриловых, пробковых и текстильных обоев есть общая черта — все они довольно тяжелые. Плотность может достигать 200, 300 и более гр/кв. м. Чтобы удержать их на стене, клей должен обладать хорошей адгезией. Обычно сухих обойных клеев без специальных добавок тут недостаточно. К тому же, рулоны обоев испытывают напряжение при транспортировке, это может приводить к образованию волн и вздутий при приклеивании. Клей должен легко удерживать обои и компенсировать эти напряжения. Так что лучше выбирать специальный состав клея.

Обои под покраску