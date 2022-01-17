Идеальные обои: инструкция по выбору клея и советы экспертов
В какой воде разводить обойный клей, как долго его размешивать, чтобы не было комочков, стоит ли покупать готовые смеси? Ответы — в инструкции с советами экспертов от РБК.
Обои — один из самых популярных способов финишной отделки стен, но их также используют для потолочного декора. Разнообразие материалов, стилей и узоров дает обоям почти безграничные возможности в дизайне интерьера. Но итоговое качество отделки всегда зависит от того, как хорошо их поклеили. Разбираемся с экспертами, как правильно подобрать обойный клей и каких ошибок важно избегать при подготовке состава.
Клей для обоев — раствор, предназначенный для поклейки декоративных полотен из бумаги и других материалов на стены и потолок. От него зависит, насколько прост будет процесс поклейки и как долго обои удержатся на поверхности.
Для каждого вида обоев существует свой тип клея, при выборе которого стоит изучить состав. Самые популярные варианты:
- бумажные обои;
- флизелиновые;
- виниловые;
- акриловые;
- текстильные;
- стеклохолст;
- моющиеся и под покраску;
Виды клея для обоев
Обойный клей состоит из базы, специальных добавок и ПВА. На производстве все компоненты готовят, взвешивают и смешивают в нужных пропорциях. Эксплуатационные свойства будущего клея определяются на этапе добавления ингредиентов.
- База клея — основное действующее вещество, на него приходится до 90% в составе. Обычно используют метилцеллюлозу, карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) и модифицированные крахмалы.
- Добавки и пластификаторы. Укрепляют состав и защищают от появления грибка и плесени.
- Поливинилацетат (ПВА) вводят в состав некоторых смесей для улучшения клейкости. В некоторых составах ПВА выступает основой клея.
В зависимости от пропорций компонентов получают разные виды клея:
- Универсальный. Большую часть такой смеси занимает крахмал или метилцеллюлоза с небольшим содержанием противогрибковых добавок и ПВА. Подходит для бумажных, виниловых и флизелиновых обоев.
- КМЦ (буровой). Производится на основе карбоксиметилцеллюлозы. Продается в сухом виде и выглядит как мелкогранулированная смесь — белая или с желтоватым оттенком. Иногда в состав добавляют ПВА и противогрибковые добавки.
- Бустилат. Производится из винилового латекса, мела, загустителя, модифицированной целлюлозы и других спецдобавок. Выпускается в готовом виде, по консистенции это сметанообразная паста белого цвета. Подходит не только для приклеивания обоев, но и для крепления бордюров, пленочных материалов на бумажной и тканевой основах.
- Специальные виды клея. Выпускаются для определенных типов обоев на основе метилцеллюлозы или модифицированного крахмала (МК), в состав могут добавляться ПВА и антисептики. Пример — дисперсионный клей для тяжелых текстильных обоев.
Вне зависимости от назначения обойные клеи делятся на два вида: порошок, требующий разведения с водой, и готовая к нанесению смесь.
Содержание виниловых полимеров в клее дает возможность работать во влажных зонах: на кухнях, балконах, в санузлах. Если в состав входят акриловые полимеры, надо иметь в виду, что они не устойчивы к длительному воздействию воды и пара. Использование такого клея под покраску допустимо только при полноценном высыхании. Если он не высохнет до конца, то на обоях могут образоваться пузыри. Во влажных зонах такой клей стоит использовать с осторожностью.
Каким клеем клеить обои
Выбор клея зависит от типа обоев, рабочей поверхности и особенностей помещения — таких, например, как повышенная влажность или резкие перепады температуры. Влияет и тип самих обоев:
Бумажные обои
Производятся из целлюлозы. Одни из самых легких. Для их поклейки подходят универсальный клей или ПВА в чистом виде, но его советуют использовать с осторожностью, чтобы избежать ненужной желтизны. Еще один вариант при поклейке бумажных обоев — КМЦ.
Преимущества КМЦ: доступная цена и экологичность, в составе есть дополнительные компоненты, которые препятствуют потускнению бумажных полотен. К минусам относится то, что при обильном смазывании рулона обоев, на нем с внешней стороны могут быть видны следы клея.
Флизелиновые обои
Близки по составу к бумажным — их также делают из целлюлозы, но с добавлением полиэстеровых волокон. Бывают и обои, выполненные полностью из флизелина.
В отличие от бумажных, флизелиновые обои не требуют пропитки клейстером, его наносят сразу на стену. В состав подходящих смесей, как правило, входят модифицированный крахмал, противогрибковые и антисептические добавки.
Виниловые обои
Состоят из двух слоев. Основной — флизелин или бумага, второй — поливинилхлоридная пленка разных цветов. Такие обои износо- и влагоустойчивы, но при этом довольно много весят.
Для поклейки обязателен состав на основе метилцеллюлозы. Клей для виниловых обоев примерно на 75% состоит из основы, около 25% — ПВА, 3% — добавки.
Текстильные обои
На лицевую часть таких обоев нанесена ткань, основой для них служит бумага или флизелин. Для поклейки используют специальные дисперсионные составы, смеси на основе метилцеллюлозы либо клейстеры с пометкой “для тяжелых обоев”. Составы отличаются высокой влагостойкостью и наличием антибактериальных добавок.
Чаще всего клей для текстильных обоев продается уже в разведенном виде, хотя бывают и сухие смеси. В любом случае, стоит обратиться к инструкции производителя.
Стеклообои
Принципиально отличаются от всех других видов обоев своим составом — в их основе не целлюлоза, а стеклонити. Бумажный или универсальный клей для них не подходит, нужны специальные смеси, в составе которых модифицированный крахмал с добавлением ПВА, латекса, иногда — противогрибковых и противоплесневых компонентов.
Для стеклообоев используют клей с высокой степенью сцепления, нейтральным pH и быстром высыханием. Лучше выбирать специализированный состав. Наличие антисептических добавок не столь обязательно — появление плесени и грибка под стеклообоями нехарактерно.
Акриловые обои
Это обои на бумажной или флизелиновой основе со специальным акриловым напылением с лицевой стороны. Полотна не такие легкие, как бумажные, но легче виниловых или текстильных. Техника поклейки такая же, как у бумажных обоев — клейстер наносят не только на стену, но и на рулон. Для поклейки используют универсальные и специальные составы, рекомендуемые производителем.
У акриловых, пробковых и текстильных обоев есть общая черта — все они довольно тяжелые. Плотность может достигать 200, 300 и более гр/кв. м. Чтобы удержать их на стене, клей должен обладать хорошей адгезией. Обычно сухих обойных клеев без специальных добавок тут недостаточно. К тому же, рулоны обоев испытывают напряжение при транспортировке, это может приводить к образованию волн и вздутий при приклеивании. Клей должен легко удерживать обои и компенсировать эти напряжения. Так что лучше выбирать специальный состав клея.
Обои под покраску
Особый вид обоев, на которые можно наносить краску, чаще всего выпускаются в белом цвете, с различной текстурой. По структуре это многослойный и влагостойкий материал на бумаге, флизелине или стеклохолсте. Именно тип основания и будет определяющим при выборе клея — исходя из приведенных выше параметров.
Как выбрать клей для обоев
При выборе клея важно учитывать несколько основных характеристик обоев. Как правило, они указаны на упаковке, и вот на что стоит обратить внимание:
- Типы поверхности и обоев. Разные составы обеспечивают необходимое сцепление с оштукатуренными, деревянными и бетонными поверхностями. Наилучшей степенью адгезии обладают смеси на основе поливинилацетата (ПВА) или метилцеллюлозы, минимальна она у модифицированного крахмала. Также стоит учитывать основание обоев и придерживаться рекомендаций производителя.
- Кислотно-щелочной индекс показывает уровень кислотности клея, от него зависит появление желтых пятен на обоях. Оптимальные показатели pH для обойного клея — не более 7 единиц. Важна и влагостойкость клея, особенно для “мокрых зон”: санузлов, ванных комнат или кухонь.
- Срок годности. Впрочем, как говорят эксперты, небольшая просрочка (скажем, на пару недель) не так губительна для любого вида обойных клеев, как нарушение условий хранения. Для сухих смесей особенно страшна влага, для готовых растворов критичны сильные перепады температур и долгое нахождение под прямым солнцем. Чтобы понять, можно ли еще использовать просроченный клей, эксперты советуют развести небольшое количество смеси с водой и приклеить тестовый фрагмент обоев. Если упаковка повреждена, использовать клей с истекшим сроком годности не рекомендуется.
- Добавки. Сегодня почти все клеи содержат противогрибковые и противоплесневые добавки. Кроме того, существуют продукты с индикатором — это специальный краситель, обычно розового цвета, который делает клей видимым на белом фоне. Это помогает наносить состав по всей поверхности полотна или участка стены ровно, без пропусков. Для лицевой стороны обоев такой индикатор безопасен, через некоторое время он обесцвечивается.
Как приготовить клей для обоев
Производители всегда подробно описывают процесс разведения клея на упаковке или в инструкции внутри пачки. Обычно последовательность действий следующая:
- Подготовьте сухую и чистую емкость (ведро, таз итд)
- Налейте в емкость воду комнатной температуры (точный объем указан на пачке клея).
- Непрерывно помешивая, постепенно всыпайте содержимое пакета ближе к краю емкости.
- Подождите 5 минут, после чего еще раз размешайте клей до однородной массы.
- Состав готов к работе.
Частые вопросы по работе с обойным клеем
Можно ли использовать клей ПВА для поклейки обоев в чистом виде?
При поклейке ПВА не скользит, поэтому выровнять стыки на стене будет проблематично; может неравномерно высохнуть. Для этого дополнительно к ПВА добавляют крахмал или муку.
Сколько хранится обойный клей в готовом виде?
Готовый клей может храниться 7-10 дней, при соблюдении ряда условий: невысокая температура в помещении, плотно закрытая емкость итд. Однако свойства клея по мере хранения в готовом виде все равно будут постепенно теряться.
Как избежать комков в разведенном обойном клее?
С количеством клея лучше не перебарщивать — на обоях могут образоваться пузыри. Также стоит четко соблюдать инструкцию производителя — правильная температура воды, интенсивное помешивание и пр. Если же комочки все же образовались и их много, то можно пропустить клей через марлю.
Сколько воды использовать для разведения обойного клея?
Зависит от производителя. У кого-то на вес пачки в 300 г максимальное количество воды по инструкции — 5 л, то есть на 1 г клея требуется 16,66 мл воды. У другого производителя на тот же 1 г клея потребуется 29,16 мл воды. Это, в частности, означает, что при нанесении:
- в клее будет больше воды, что отразится на удобстве его нанесения (клей будет стекать с инструмента);
- клей будет дольше высыхать, а значит, окраску или ввод в эксплуатацию придется отложить;
- прочность клеевого соединения после высыхания будет ниже.