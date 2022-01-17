Появилась возможность купить квартиру на Средиземном море с огромной скидкой

По данным риелтора Хишама Шахлюба, в некоторых регионах Ливана можно купить квартиру с огромной скидкой — до 70 процентов ниже реальной стоимости. Однако тенденция не актуальна для столицы страны. В Бейруте жилье остается относительно дорогим, стоимость его снизилась всего на 10-15 процентов. Эксперт считает выгодным приобретение недвижимости в кризисный для страны период, так как через три-четыре года, когда рынок восстановится, владелец сможет удвоить свой капитал. Пока этого не произошло, Шахлюб посоветовал сдавать жилье за наличные в долларах.

Риелтор отметил, что чаще всего недвижимость в Ливане покупают граждане, живущие и работающие за рубежом. В большинстве случаев, сумма сделки не превышает 200 тысяч долларов (15,3 миллиона рублей) — за эти деньги можно купить жилье в пригородах Бейрута, таких как Кисервен, Матен и Карантина. Однако эксперт в области экономики Махмуд Джбеи предупредил о вероятности еще большего обвала цен на квартиры на фоне отсутствия перспектив выхода из финансового кризиса.

“Пока нет видимых решений кризиса в стране, эта тенденция будет сохраняться. Поэтому те, у кого есть наличные доллары, имеет отличную возможность инвестировать в недвижимость. Цены после кризиса не вернутся на прежний уровень. Если квартира за 100 тысяч сейчас стоит 30 тысяч, то ее цена может вырасти до 60 тысяч примерно”, — заявил Джбеи.

В 2021 году немецкое рейтинговое агентство Scope Ratings назвало Ливан одной из самых уязвимых экономик мира, а Всемирный банк назвал ливанский кризис одним из самых суровых кризисных эпизодов в мире с середины XIX века. Национальная валюта (фунт) потеряла более 90 процентов стоимости на теневом валютном рынке, а еда в стране подорожала на 281 процент с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го.