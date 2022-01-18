8 вещей, которые портят интерьер любой квартиры

Торчащие отовсюду провода и удлинители

Количество гаджетов в доме возрастает с каждым годом, а с ними и количество проводов, зарядок и удлинителей, которые каким-то образом нужно спрятать. Запаситесь большим количеством стяжек и специфических органайзеров для проводов, которые сейчас выпускаются в огромном количестве. Закрепить их можно на обратной стороне столешницы или на задней/боковой стенке тумбочки или того же стола.

Недостаток розеток

И это основная проблема, с которой сталкивался, наверное, каждый второй. Все это происходит из-за того, что расположение и количество розеток нужно просчитать еще на этапе ремонта, учитывая будущее расположение вашей мебели. А для этого желательно знать точно, в каком углу вы планируете разместить источники света. В таком случае намного проще сразу установить дополнительные розетки и не использовать лишних удлинителей, которые, как мы уже выяснили, тоже не украшают ваш интерьер.

Сантехнические люки

Без них, к сожалению, мы пока не научились обходиться, но их можно легко замаскировать зеркалом, небольшим закрывающимся подвесным шкафчиком или красиво украшенной панелью.

Некрасивые стыки разного покрытия

Стык напольного покрытия — в том случае если оно разное в разных комнатах — должен проходить строго по центру дверного полотна. Только в таком случае он не будет виден ни с одной, ни с другой стороны и не нарушит единого интерьера помещения.

Слишком заметные молдинги

Лучше полное отсутствие молдингов в квартире, нежели дешевая, аляписто выглядящая пластиковая лепнина. Если у вас не хватает средств на натуральный гипс, то, может, стоит рассмотреть другой вариант для украшения стен и потолка? В противном случае будьте готовы к тому, что простейшие полиуретановые молдинги будут отличаться оттенком и их придется красить.

Сушилка для белья