В рамках проекта Спасательного департамента 753 дома по всей Эстонии стали более безопасными

Из года в год происходят сотни случаев подгорания еды, где из-за невнимательности или алкоголя забывается на плите еда (в 2019 году — 589 случаев, в 2020 году — 544, в 2021 году — 487). В лучшем случае сковорода или кастрюля становятся непригодными для использования, а в худшем — разрушается дом и жизнь угасает. “Чтобы предотвратить худший исход, мы в пару десятков домов установили так называемых охранников за плитами. Это такое устройство, которое прерывает электропитание, как только датчик над варочной панелью обнаруживает горение, тем самым предотвращая дальнейшее нагревание и риск воспламенения”, — объясняет советник отдела превенции.

“Несчастные случаи с трагическими последствиями (когда в течение многих лет гибли или получали травмы в том числе и дети) были вызваны неисправным или не обслуженным газовым прибором в ванной комнате. В рамках проекта установили более 300 датчиков угарного газа в помещения с высокой влажностью, чтобы они охраняли здоровье и жизнь людей”, — говорит Арумяэ. Наличие датчиков угарного газа в таких помещениях обязательно уже много лет, но, к сожалению, есть много таких домов, где по незнанию или по экономическим причинам они не установлены. По этим же причинам отсутствует в домах и работающая система тревоги, когда человек не может услышать звуковой сигнал. “Для людей с нарушением слуха были установлены специальные датчики дыма и угарного газа в 43 случаях. Однако нуждающихся в этом, конечно, больше”, — объяснила Арумяэ. В прошлом году было проведено 21 928 консультаций на дому, в ходе которых были отмечены 350 человек с нарушениями слуха и которые нуждались в специальных датчиках дыма и угарного газа.