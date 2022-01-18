В рамках проекта Спасательного департамента 753 дома по всей Эстонии стали более безопасными
В 2018 году стартовал совместный проект Спасательного департамента и самоуправлений по пожарной безопасности домов. Его целью было обеспечить пожарную безопасность в домах, жильцы которых не могут себе сами помочь: в первую очередь многодетные семьи, одинокие старики и люди с ограниченными возможностями. В прошлом году в проекте приняли участие 76 местных самоуправлений и 3 ассоциации для глухих людей. В 2021 году государство вложило в этот проект 600 000 евро, а местные самоуправления добавили ещё 350 000 евро.
“Установили новые или починили 157 отопительных систем, 75 электрических систем и 4 газовых оборудований. Домов, которые были в критическом состоянии, и где необходимо было привести в порядок как отопительную, так и электросистему, было 40”, — рассказывает о результатах проекта советник отдела превенции Спасательного департамента Грете Арумяэ. Как и в предыдущие годы, средняя стоимость выполненных строительных работ в одном доме составила 3500 евро.
“Спасибо всем местным самоуправлениям и партнёрам, которые внесли свой вклад в этот проект. Именно на плечи местного самоуправления легла большая часть организационной нагрузки. Только совместно мы сможем создать для людей безопасные и достойные условия для жизни”, — благодарит Арумяэ.
“В первые годы проекта мы в основном вносили свой вклад в восстановление систем отопления и электроснабжения, но анализируя причины пожаров в зданиях, мы пришли к выводу, что одного этого недостаточно. Поэтому мы решили поддерживать приобретение различного противопожарного оборудования исходя из индивидуальных потребностей человека. Как обычно, в области безопасности также есть товары, которые менее распространены в торговых центрах, получить их сложно, и часто в разы дороже, чем их обычные аналоги”, — сказала Арумяэ. Установку различного оборудования поддержали в 477 домохозяйствах.
Основной причиной смерти в пожарах является курение. Это, прежде всего, нетрезвые заядлые курильщики, которые по каким-то причинам сняли датчики дыма. “В качестве альтернативы в таких случаях мы установили датчики температуры (в 82 дома) и на кровати постелили сложно воспламеняемое постельное белье (47 комплектов)”, — говорит Арумяэ.
Из года в год происходят сотни случаев подгорания еды, где из-за невнимательности или алкоголя забывается на плите еда (в 2019 году — 589 случаев, в 2020 году — 544, в 2021 году — 487). В лучшем случае сковорода или кастрюля становятся непригодными для использования, а в худшем — разрушается дом и жизнь угасает. “Чтобы предотвратить худший исход, мы в пару десятков домов установили так называемых охранников за плитами. Это такое устройство, которое прерывает электропитание, как только датчик над варочной панелью обнаруживает горение, тем самым предотвращая дальнейшее нагревание и риск воспламенения”, — объясняет советник отдела превенции.
“Несчастные случаи с трагическими последствиями (когда в течение многих лет гибли или получали травмы в том числе и дети) были вызваны неисправным или не обслуженным газовым прибором в ванной комнате. В рамках проекта установили более 300 датчиков угарного газа в помещения с высокой влажностью, чтобы они охраняли здоровье и жизнь людей”, — говорит Арумяэ. Наличие датчиков угарного газа в таких помещениях обязательно уже много лет, но, к сожалению, есть много таких домов, где по незнанию или по экономическим причинам они не установлены. По этим же причинам отсутствует в домах и работающая система тревоги, когда человек не может услышать звуковой сигнал. “Для людей с нарушением слуха были установлены специальные датчики дыма и угарного газа в 43 случаях. Однако нуждающихся в этом, конечно, больше”, — объяснила Арумяэ. В прошлом году было проведено 21 928 консультаций на дому, в ходе которых были отмечены 350 человек с нарушениями слуха и которые нуждались в специальных датчиках дыма и угарного газа.
За четыре года проведения этого проекта помощь получили 1797 домохозяйств. Из них почти в 1200 были проведены строительные работы (топочные камеры и электричество) и в 600 домов были приобретены различные устройства и приборы для обеспечения пожарной безопасности. По оценке, в Эстонии ещё по меньшей мере 5000-6000 домов с высоким риском.