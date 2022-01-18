Полезные бытовые привычки, которые стоит завести в новом году
Сайт “РИА Недвижимость” решил сделать свой вклад в самосовершенствование и составил топ полезных бытовых привычек, которые точно стоит завести в новом году.
Заменить лампочки на светодиодные
Если у вас в квартире до сих пор горят “олдскульные” лампочки накаливания (да еще и одновременно с гирляндами), новый год — отличный повод наконец-то перейти на современную “светлую сторону”. Замена устаревших элементов освещения на светодиодные окупится очень быстро — и в буквальном смысле тоже.
Светодиодные лампочки используют меньше электроэнергии, что положительно скажется на счетах за коммуналку. При этом светят они так же ярко, как лампы накаливания, среди широкого ассортимента можно выбрать подходящую гамму для всех помещений в квартире — от теплого до нейтрально-белого цвета.
При соблюдении правил эксплуатации светодиодные лампочки способны служить от 10 до 25 тысяч часов, а значит — до следующего нового года в квартире точно будет светло и уютно.
Отказаться от ненужных услуг
Домашний телефон и телевизионная антенна — большинство из нас наверняка уже и не вспомнят, когда пользовались этими благами цивилизации в последний раз, при этом большинство горожан продолжает ежемесячно за них платить. Хотя сумма за данные услуги, как правило, небольшая, общая стоимость за год может неприятно удивить потребителя при анализе личных финансов.
Если вы уже забыли номер своего домашнего телефона, то в новом году рекомендуют отказаться от невостребованных пунктов в платежке. На сэкономленные деньги можно в течение всего года позволять себе дополнительную порцию любимого кофе навынос — если не каждый день, то хотя бы раз в неделю.
Приучиться экономить ресурсы
Грамотное расходование воды и электричества — полезная привычка, которую точно стоит взять на вооружение, особенно если вы до сих пор чистите зубы под “саундтрек” текущей воды. Да, поначалу непривычные манипуляции с краном могут раздражать, зато потом порадуют показатели счетчиков. Тот же принцип работает в отношении мытья посуды — попробуйте перекрывать воду, пока намыливаете тарелки. А если на Новый год вам подарили кругленькую сумму денег, подумайте об установке энергоемкой посудомоечной машины.
Кстати, в целях экономии электроэнергии посудомойку и стиральную машину не стоит запускать полупустыми. Пару тарелок можно сполоснуть и вручную, чтобы не оплачивать полный цикл мойки. Барабан “стиралки” лучше забивать на 80% из тех же соображений.
Не оставляйте включенными электроприборы, которыми пользуетесь редко или не пользуетесь совсем. На ночь выключайте компьютеры и ноутбук из сети, приучитесь щелкать по выключателю, выходя из комнаты, не оставляйте зарядные устройства в розетках — даже в неподключенном состоянии они “подъедают” электроэнергию.
Попробуйте перейти с верхнего света на точечный, используйте светодиодные бра, беспроводные лампы и ночники. Во-первых, это экономично, а во-вторых, локальные островки света помогут обновить дизайн квартиры без лишних затрат.
Начать разделять мусор
Вопреки расхожему мнению, сортировка отходов — не самый сложный навык. Конечно, на выработку привычки уйдет определенное время, но бояться этого не стоит. Главное — подойти к делу с умом.
Для начала необходимо завести вторую емкость под отходы в дополнение к стандартному мусорному ведру. Подойдет любая коробка или пакет, при желании эстеты могут заказать красивые контейнеры с соответствующими логотипами.
В одну емкость складируются смешанные отходы: те самые остатки салатов и другой пищевой мусор, средства личной гигиены, грязные одноразовые тарелки и другие емкости со следами продуктов питания. В остальные же другие отходы: бумагу, пластик, стекло, био-отходы — на ваш выбор. Мржно и все сразу, если есть для этого место!
Выработав привычку разделять отходы дома, не останавливайтесь на достигнутом — научитесь грамотно выбрасывать батарейки, лампочки и градусники. Собирайте их в отдельные коробки, а затем сдавайте на утилизацию в соответствующие пункты приема в вашем районе.
Проверить домашнее оборудование
Зачастую на состояние сантехники и бытовых приборов горожане обращают внимание, только когда устройства ломаются. Поломки провоцируют эффект “снежного кома”: начинается поиск гарантийных талонов, сервисных центров, подбор нового оборудования, ожидание доставки и установки.
Лишних нервов можно избежать, а время — сэкономить, если приучиться регулярно (например, раз в месяц) проверять бытовые приборы на исправность: отслеживать протечки, мониторить состояние гибкой подводки на кухне и в ванной, своевременно чистить домашнее оборудование от пыли и ржавчины. Гарантийные талоны на устройства лучше держать в одном месте — выделите пять минут и упорядочите документы, как вам удобно.
Особое внимание стоит уделить счетчикам воды, электроэнергии и газа, у которых, как правило, “внезапно” для потребителя истекает поверочный срок. Найдите паспорта на приборы учета и пометьте установленные сроки поверки — это поможет вам заранее спланировать визит специалиста, а не выискивать для него время в последний момент.
Подписаться на районные паблики и чаты
Чтобы быть в курсе того, чем и как живет городское пространство вокруг вас, советуем подписаться хотя бы на один паблик вашего района или вступить в соседский чат. Конечно, далеко не вся информация в таких сообществах будет вам полезна (например, бесконечные объявления о продаже детских вещей), но на этот случай можно отключить звуки уведомлений или завести привычку заходить в паблик или группу раз в неделю.
В сплоченных соседских сообществах чаты неплохо модерируются, и туда попадает по-настоящему актуальные данные: мероприятия и массовые гуляния в районе, планы по благоустройству дворов и общественных пространств.
Начав отслеживать новости своего района, вы сможете напрямую влиять на его жизнь — например, принимать участие в соответствующих голосованиях или встречах с представителями районной управы.