Полезные бытовые привычки, которые стоит завести в новом году

Заменить лампочки на светодиодные

Если у вас в квартире до сих пор горят “олдскульные” лампочки накаливания (да еще и одновременно с гирляндами), новый год — отличный повод наконец-то перейти на современную “светлую сторону”. Замена устаревших элементов освещения на светодиодные окупится очень быстро — и в буквальном смысле тоже.

Светодиодные лампочки используют меньше электроэнергии, что положительно скажется на счетах за коммуналку. При этом светят они так же ярко, как лампы накаливания, среди широкого ассортимента можно выбрать подходящую гамму для всех помещений в квартире — от теплого до нейтрально-белого цвета.

При соблюдении правил эксплуатации светодиодные лампочки способны служить от 10 до 25 тысяч часов, а значит — до следующего нового года в квартире точно будет светло и уютно.

Отказаться от ненужных услуг

Домашний телефон и телевизионная антенна — большинство из нас наверняка уже и не вспомнят, когда пользовались этими благами цивилизации в последний раз, при этом большинство горожан продолжает ежемесячно за них платить. Хотя сумма за данные услуги, как правило, небольшая, общая стоимость за год может неприятно удивить потребителя при анализе личных финансов.

Если вы уже забыли номер своего домашнего телефона, то в новом году рекомендуют отказаться от невостребованных пунктов в платежке. На сэкономленные деньги можно в течение всего года позволять себе дополнительную порцию любимого кофе навынос — если не каждый день, то хотя бы раз в неделю.

Приучиться экономить ресурсы