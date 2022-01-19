ФОТО | Дом жертвы Фредди Крюгера продали за 2,6 миллиона евро

В фильме Уэса Крэйвена в доме с тремя спальнями, четырьмя ванными и отдельной комнатой для стирки проживала главная героиня — жертва Фредди Крюгера Нэнси Томпсон, роль которой исполнила Хэзер Лэнгенкэмп. Именно там серийный убийца преследовал ее во снах. Продавцы воспользовались прошлым недвижимости в киноиндустрии и прорекламировали одну из ванных фотографией Крюгера в джакузи. К сожалению, фигурка призрака Фредди вместе с домом не продавалась.

Помимо основного здания на территории недвижимости также находятся окруженный цитрусовыми деревьями бассейн и гостевой коттедж с закрытой верандой и кухней. Впервые дом выставили на продажу в октябре прошлого года за 3,35 миллиона долларов (около 242,7 миллиона рублей). Бывший хозяин недвижимости рассчитывал получить с продажи больше благодаря приближающемуся Хэллоуину. Однако покупатель не нашелся, и в декабре цена была снижена. Личность нового владельца дома неизвестна.

До продажи недвижимость принадлежала режиссеру криминальной драмы “Стриптизерши” Лорен Скафарии. Точно не известно, когда и за какую сумму она приобрела дом: по разным данным, покупка могла состояться в 2013 году за 2,1 миллиона долларов (около 156,8 миллиона рублей) или в 2021 за 3,74 миллиона долларов (около 279,3 миллиона рублей). Сама Скафария отказалась давать комментарии.