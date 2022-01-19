Консультант по жилищным кредитам: с ростом Euribor увеличатся и платежи по кредитам

В программе “Великолепная четверка” на Радио 4 Ершова пояснила, что при заключении кредитного договора банк договаривается с каждым конкретным клиентом о том, какая у него будет процентная ставка в течение всего срока действия договора.

“Жилищные кредиты предоставляются, как правило, на длительный срок. Сейчас в нашем банке средний срок кредита составляет 25-30 лет. По своему уже 20-летнему опыту работы, могу сказать, что, когда я начинала, Euribor составлял 4%. То есть уже тогда люди знали значение этого шестимесячного показателя и все равно брали кредиты на покупку жилья”, — сказала Ершова.

Она пояснила, что процентная ставка в кредитном договоре состоит из двух частей: шестимесячного показателя Euribor и банковского процента.

“Euribor меняется каждые полгода, сейчас он в минусе, и в кредитных договорах мы приравниваем его к нулю. Но с ростом этого показателя, естественно, увеличатся и платежи по кредитам, — отметила Ершова. — Для того чтобы у клиентов не возникли проблемы с платежеспособностью, банки, насколько я помню, еще с прошлого кризиса прежде, чем принять решение о финансировании, рассчитывают платежеспособность конкретного клиента уже с учетом того, что Euribor достигнет 6%, с 20-летним периодом”.

Консультант по жилищным кредитам посоветовала тем, у кого есть кредитный договор, зайти на специальный калькулятор в своем банке и немного “поиграть” им, чтобы посмотреть, как изменится сумма ежемесячных платежей по кредиту в случае увеличения процентной ставки.