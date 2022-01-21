Эксперты советуют: стоит ли подождать или поторопиться с покупкой жилья?

Несмотря на неопределенность и неспокойные времена в обществе, рынок недвижимости в последние годы переживает бум. Согласно статистике Земельного департамента, в 2021 году с квартирами и домами было заключено на 25% больше сделок, чем годом ранее. Земельных участков было продано на 55% больше, чем в 2020 году.

Конечно, высокий спрос и рост цен на строительство также значительно повысили цены на недвижимость. Цена квадратного метра квартиры за год выросла примерно на 11%, то есть, например, квартира площадью 50 м2 сегодня стоит примерно на 12 000 евро больше, чем год назад, а зачастую разница даже еще более значительна. Это заставило желающих приобрести жилье задаться вопросом: что делать, если цены продолжат расти — покупать или ждать их снижения?

По словам экономического аналитика LHV Кристо Ааба, по мере снижения спроса рост цен может замедлиться, но признаков падения цен пока не заметно. “Одним из лучших показателей здоровья рынка недвижимости является соотношение между ценой за квадратный метр и средним доходом. Если на пике предыдущего бума в 2007 году за один квадратный метр квартиры нужно было выложить в 1,8 раза больше месячной зарплаты, то сегодня это соотношение равно, по сути, 1. Спрос остается очень высоким, и, если не будет никаких внешних негативных сюрпризов, вполне логично, что цены на недвижимость продолжат расти.

Руководитель отдела финансирования частных лиц LHV Катлин Вацель также подтверждает исключительный спрос. “Значительная часть объектов недвижимости находит покупателя еще до появления на портале продаж. Желающих купить очень много, и нужно сильно постараться, чтобы найти хорошую недвижимость. Поэтому клиенты особенно ценят быстрое обслуживание, и это является нашим приоритетом. Мы обещаем отправить первое предложение по кредитованию в течение 24 часов и свое слово держим. Если потребуется, мы будем прилагать вдвое больше усилий”, — обещает она.