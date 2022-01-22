22.01.2022, 10:30
Эксперт по недвижимости объяснила, почему в Нарве не строят новые дома
Foto: Kiur Kaasik
Эксперт по недвижимости Юлия Ферман объяснила, почему в Нарве и других городах Ида-Вирумаа не строят новое жилье несмотря на интерес со стороны потенциальных покупателей, пишет rus.err.ee.
“В Ида-Вирумаа, например, в Нарве люди хотели бы купить квартиры в новых проектах, но их там просто нет”, — сказала Юлия Ферман в эфире утреннего шоу “Кофе+” на телеканале ETV+.
“Почему застройщики не строят в Нарве новое жилье? Там цены на квартиры намного ниже, чем в Таллинне, а стоимость строительства и материалов одинаковая”, — объяснила эксперт.
“Поэтому, когда застройщик начинает проводить подсчеты, то понимает, что ему выгоднее строить в Таллинне”, — заключила эксперт по недвижимости Юлия Ферман.