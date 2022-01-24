ГРАФИК | В Эстонии зафиксирован рекордный рост цен на строительство

Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов на строительной площадке и подразделяется на три основных групп: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы. При расчёте индекса цен на строительство учитываются четыре группы строений: частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчёте индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания.

По словам аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, в четвертом квартале 2021 года на рост индекса в сравнении с предыдущим кварталом больше всего повлияло подорожание материалов. Повышению индекса способствовал также рост зарплат, который составил треть от общего роста индекса. “В 2021 году рабочая сила подорожала по сравнению со средним показателем 2020 года на 3,2%, стоимость использования строительной техники выросла на 1,8% и цены на материалы — на 11,6%”, — уточнил Паулус.

Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы в четвертом квартале 2021 года повысился по сравнению с третьим кварталом на 3,0%. В 2021 году индекс повысился по сравнению со средним показателем 2020 года на 7,0%, при этом стоимость рабочей силы подорожала на 3,2%, стоимость использования строительной техники — на 0,9% и цены на строительные материалы — на 9,7%.