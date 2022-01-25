25.01.2022, 15:50
ФОТО | Стильная зелень. 20 вариантов оформления кухни в зеленом цвете
Foto: Kollaaž / Pinterest
Белая, черная или серая кухня — выбор вне времени, но при этом безопасный и банальный. Если же вы хотите сделать свое жилище повеселее и свежее, то в 2022 году в моде выбирать более смелые цветовые решения. Особенно распространился тренд на зеленые кухни. Moodnekodu подготовил подборку фотографий, из которых вы можете подчерпнуть вдохновение.
У зеленого цвета есть множество прекрасных оттенков, среди которых вы можете выбрать тот, что по душе именно вам. Зеленые кухонные шкафчики также легко сочетать с различными материалами, будь то древесина или камень.
При этом зеленый цвет идеально вписывается в различные стили: от минимализма до рустик. Вот 20 замечательных примеров дизайна кухни в зеленом цвете с Pinterest.