Дизайн и интерьер
25.01.2022, 15:50

ФОТО | Стильная зелень. 20 вариантов оформления кухни в зеленом цвете

 
Foto: Kollaaž / Pinterest

Белая, черная или серая кухня — выбор вне времени, но при этом безопасный и банальный. Если же вы хотите сделать свое жилище повеселее и свежее, то в 2022 году в моде выбирать более смелые цветовые решения. Особенно распространился тренд на зеленые кухни. Moodnekodu подготовил подборку фотографий, из которых вы можете подчерпнуть вдохновение.

У зеленого цвета есть множество прекрасных оттенков, среди которых вы можете выбрать тот, что по душе именно вам. Зеленые кухонные шкафчики также легко сочетать с различными материалами, будь то древесина или камень.

При этом зеленый цвет идеально вписывается в различные стили: от минимализма до рустик. Вот 20 замечательных примеров дизайна кухни в зеленом цвете с Pinterest.









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