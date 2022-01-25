ФОТО | Стильная зелень. 20 вариантов оформления кухни в зеленом цвете

Белая, черная или серая кухня — выбор вне времени, но при этом безопасный и банальный. Если же вы хотите сделать свое жилище повеселее и свежее, то в 2022 году в моде выбирать более смелые цветовые решения. Особенно распространился тренд на зеленые кухни. Moodnekodu подготовил подборку фотографий, из которых вы можете подчерпнуть вдохновение.