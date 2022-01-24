ФОТО | Запланирована реконструкция уличного пространства Вана-Каламая, пролегающего около Балтийского вокзала

Таллиннский департамент городского планирования выдал разрешение на строительство для осуществления реконструкции улицы Вана-Каламая, которая предусматривает также создание возможностей для пешеходного движения между Тоомпуйестеэ и улицей Нунне. Общая протяженность реконструируемого уличного пространства составляет около 1,1 километра.

“Реализация этого проекта — важный шаг к тому, чтобы сделать городское пространство более удобным для пешеходов и велосипедистов, — сказала вице-мэр Таллинна Мадле Липпус. — В ходе реконструкции главной улицы микрорайона Каламая будет учитываться атмосфера этого места, и ей будет придан облик, поддерживающий местное сообщество. Ключевой задачей также является создание лучшего сообщения между Каламая и центром города, а также маршрута для пешеходно-велосипедного движения между Старым городом, морем и Летной гаванью. Согласно проекту, переходы через бульвар Тоомпуйестеэ будут наземными”.

По словам Липпус, реконструкция улицы Вана-Каламая внесет вклад в реализацию долгосрочной стратегии “Таллинн 2035”.

“Таллинн должен стать близким к природе и доступным для всех городом с ориентированной на человека средой, — добавила Липпус. — Реконструкция улицы Вана-Каламая превратит ее в комфортную и разнообразную городскую среду с площадями, кафе и небольшими магазинами. Увеличение доли немоторизованного транспорта будет способствовать уменьшению дорожных заторов в центре города, что, в свою очередь, приведет к улучшению жилой среды”.

Проект реконструкции уличного пространства Вана-Каламая основан на работе Kasvulava (“Питомник”) архитекторов Сийри Валлнер, Индрека Пейла и Кристель Нийсуке из бюро Kavakava OÜ, которая стала победителем проведенного в 2017 году конкурса идей.

Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства в ближайшее время объявит конкурс госпоставки на строительные работы. К строительству планируется приступить весной, работы должны завершиться в этом году. Согласно планам, работа над обновлением общественного пространства в окрестностях Балтийского вокзала начнется в следующем году.