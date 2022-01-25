Государство планирует поддержать реконструкцию Горхолла суммой в 40 млн евро

На прошлой неделе Министерство экономики и коммуникаций представило проект стратегии туризма на 2022-2025 годы, сообщили во вторник утренние теленовости ERR.

Она направлена на достижение к 25 году уровня, превышающего допандемический — с точки зрения расходов иностранных туристов, количества их ночевок в отелях Эстонии и увеличения доли экспорта туристических услуг.

Министерство ожидает, что государственный вклад в реализацию стратегии составит 126 миллионов евро в течение четырех лет. Из них тридцать процентов, или 40 млн евро предназначено для реконструкции Горхолла.

По замыслу столичных властей, Горхолл будет перестроен в конференц-центр с большим залом, где можно было бы проводить концерты.