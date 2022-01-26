ВИДЕО | Как два дизайнера переделали обычный книжный шкаф из IKEA до неузнаваемости

К счастью, икеевская мебель позволяет сделать с ней практически все, что угодно: начиная от замены фурнитуры и заканчивая покраской и перетяжкой обивки. Так можно продемонстрировать свою индивидуальность даже с мебелью из масс-маркета. Эта идея пришла в голову и Architectural Digest, одному из ведущих мировых изданий в области дизайна и архитектуры.

AD поручил паре дизайнеров с очень разными стилями преобразить за один день один и тот же книжный шкаф IKEA Billy, превратив один из самых популярных предметов мебели в мире во что-то более индивидуальное. Одним из дизайнеров оказался Дрю Скотт — мастер DIY, работы которого привлекают своей простотой и реализуемостью даже тех из нас, у кого руки, по их мнению, растут не из нужного места. Вторым участником эксперимента стал дизайнер мебели Леонард Бессемер — его подход к книжному шкафу оказался более сложным профессионально, но в то же время ясно демонстрирующим тот факт, что наличие хороших инструментов значительно облегчает работу.