ВИДЕО | Как два дизайнера переделали обычный книжный шкаф из IKEA до неузнаваемости(1)
Все мы любим мебель из IKEA – ее сложно не любить или, как минимум, сложно не признавать все ее достоинства: хороший дизайн по вполне доступной цене привлекает многих. Впрочем, у этой популярности есть и обратная сторона – высок шанс, что интерьер вашей квартиры и какого-нибудь дяди Васи из пятого подъезда не будет иметь практически никаких отличий, пишет Delfi Дом&Сад.
К счастью, икеевская мебель позволяет сделать с ней практически все, что угодно: начиная от замены фурнитуры и заканчивая покраской и перетяжкой обивки. Так можно продемонстрировать свою индивидуальность даже с мебелью из масс-маркета. Эта идея пришла в голову и Architectural Digest, одному из ведущих мировых изданий в области дизайна и архитектуры.
AD поручил паре дизайнеров с очень разными стилями преобразить за один день один и тот же книжный шкаф IKEA Billy, превратив один из самых популярных предметов мебели в мире во что-то более индивидуальное. Одним из дизайнеров оказался Дрю Скотт — мастер DIY, работы которого привлекают своей простотой и реализуемостью даже тех из нас, у кого руки, по их мнению, растут не из нужного места. Вторым участником эксперимента стал дизайнер мебели Леонард Бессемер — его подход к книжному шкафу оказался более сложным профессионально, но в то же время ясно демонстрирующим тот факт, что наличие хороших инструментов значительно облегчает работу.
Честно скажем, нас впечатлили оба финальных продукта. И если обновленный шкаф Леонарда мы не рискнули бы повторить из-за отсутствия необходимого опыта, то вариант Дрю вполне подходит для попытки воссоздать его в наших с вами условиях. А результат чьей работы понравился больше вам?