Как правильно купить свое первое жилье? Банк приглашает на онлайн-семинар на русском языке

Рынок недвижимости на данный момент очень активен. В банке количество заявок на кредит для покупки недвижимости бьет рекорды, и активность среди клиентов заметно выше. Опытные консультанты по кредитованию советуют своим клиентам, что именно сейчас нужно основательно все прорабатывать и принимать взвешенные решения. При сделках с недвижимостью эмоции не должны занимать много места.

Эксперт по жилищному кредитованию LHV Оксана Орешко проведет бесплатный вебинар на тему, как совершить разумную покупку недвижимости. Например, будут даны ответы на такие вопросы, как проще всего накопить на первый взнос, на основе чего банк высчитывает максимальную сумму кредита и из чего складывается процент по кредиту.

Вебинар на русском языке пройдет сегодня, 26 января, в 15.30 в Zoom. Также позднее можно будет посмотреть запись этого вебинара.