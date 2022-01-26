Bonava стала первым в Эстонии девелопером жилья, полностью перешедшим на зеленую энергию

Исполняющий обязанности исполнительного директора Bonava Eesti Таави Соорм сказал, что, поскольку строительство является энергоемкой отраслью, Bonava постоянно ищет решения по сокращению выбросов CO2 и возможности внести свой вклад в смягчение последствий изменения климата.

“Переход на зеленую энергию — самое простое и экологичное изменение, которое поможет нам уменьшить воздействие компании на окружающую среду”, — отметил Соорм.

Руководитель отдела обслуживания клиентов Eesti Energia Дайана Тийтсаар сказала, что ей приятно видеть, что возобновляемую энергию выбирают все больше бизнес-клиентов, на долю которых приходится значительная часть потребления электроэнергии в Эстонии.

“Бизнес-клиенты начинают широко использовать возобновляемые источники энергии и способствуют ускоренному развитию отрасли. Мы хотим, чтобы все больше бизнес-клиентов по всей Эстонии выбирали пакеты возобновляемой электроэнергии. Своим решением Bonava определенно подает хороший пример всему строительному сектору”, — пояснила Тийтсаар.

Bonava также является первым девелопером жилья в Эстонии, получившим за ответственный бизнес золотой знак отличия, который присуждают предприятиям, осознающим и измеряющим влияние своей деятельности на общество.

Использование зеленой энергии — не только способ повысить энергоэффективность компании, но и возможность внести вклад в устойчивую климатическую политику. В 2019 году Bonava присоединилась к международной инициативе Science Based Targets, чтобы помочь уменьшить глобальное воздействие на климат и сократить выбросы парниковых газов.

Bonava является одним из крупнейших девелоперов нового жилья в Эстонии. За 17 лет работы компания построила и продала более 2500 квартир.