ФОТО | До и после. Историческое здания из известняка в квартале Volta восстановят и превратят в жилой и офисный дом

“Новый этап развития квартала Volta открывает мощное историческое здание длиной 172 метра, которое будет называться Лофты галереи Volta и в котором будет 25 жилых и 30 коммерческих площадей”, — сказал член правления Endover Роберт Лауд. “Треть из них на сегодняшний день уже продана”.

“Если говорить об этом проекте, то речь идет об уникальных помещениях с высотой потолков до 6,4 м, большими оформленными раскладкой арочными окнами и рядными домами в стиле “лофт” с трехэтажной планировкой, с личной террасой в приватном закрытом дворе и лужайкой площадью до 100 м². Такие жилые площади в Таллинне — редкость. Площадь жилых помещений составляет до 157 м2, коммерческих — от 13 до 393 м2”, — добавил Роберт Лауд.

Вот так выглядело это здание раньше:

А вот так оно будет выглядеть к 2025 году:

“При перестройке промышленного здания мы учитывали изначальные силовые формы и использование известняка, и мы подчеркнули это легкими и воздушными дополнительными элементами. Выдающимися элементами здания являются именно большие стеклянные поверхности. Из двух корпусов заводского здания один корпус в будущем останется полностью открытым, а внутри бывшего промышленного здания будет сооружен озелененный двор. В задней части здания мы сохраним известняковую стену с арочными проемами, которая обеспечит жильцам больше приватности и сделает здание еще более особенным”, — рассказал об архитектурном оформлении здания главный архитектор Янар Блехнер из архитектурного бюро Apex.

На территории бывшего завода Volta площадью 11 гектаров появится квартал со своей комплексной микроинфраструктурой и 29 зданиями, 2 из которых уже готовы. Квартал будет характеризоваться концепцией 15 минут до города, когда все необходимое для жителей находится в 15 минутах велосипедной или пешей прогулки от дома. Когда-то Пыхья-Таллинн получил свое развитие именно благодаря промышленности и новаторским технологиям, и теперь в популярном районе есть возможность повторить исторический успех.