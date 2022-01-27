ТАБЛИЦА | Сравнение цен и как правильно экономить. Ответы на главные вопросы по осознанному потреблению электроэнергии

В случае с биржевым пакетом необходимо учитывать, что суммы счетов за разные месяцы могут значительно различаться, т. к. ежедневные изменения рыночной цены электроэнергии напрямую отражаются в счете за электроэнергию. Поэтому биржевой пакет разумно выбирать тем потребителям, которые имеют возможность управлять своим потреблением электроэнергии, готовы брать на себя более высокие ценовые риски и в краткосрочной перспективе справляться с более высокими счетами. Биржевая цена определяется биржей электроэнергии, которой в Северных странах является Nord Pool .

Договоры с фиксированной ценой могут быть бессрочными или срочными (например, на 12, 24 или 36 месяцев, в зависимости от того, что предлагает продавец электроэнергии). Фиксированная цена на электроэнергию больше подходит для тех потребителей, которые не имеют возможности или не хотят управлять своим потреблением электроэнергии, чье потребление выше и кто предпочитает безопасность и предсказуемость в счетах за электроэнергию.

Обычно пакеты электроэнергии делятся на биржевые пакеты и пакеты с фиксированной ценой. Также могут быть пакеты с частично переменной ценой, которые состоят из комбинации биржевой и фиксированной цены. Розничные торговцы электроэнергией предлагают также экологически чистые энергетические пакеты, в случае которых электроэнергия производится из возобновляемых источников энергии.

В чем разница между биржевым пакетом и пакетом с фиксированной ценой?

При использовании электроэнергии потребитель имеет два договора: договор с продавцом электроэнергии на покупку электроэнергии и сетевой договор с сетевым оператором на использование сетевых услуг. Если электроэнергия потребляется, но с продавцом электроэнергии не заключен договор, используется универсальная услуга. При заключении договора потребитель должен сделать максимально осознанный выбор, в том числе при выборе продавца электричества и сетевого оператора. На сайтах продавцов электроэнергии можно найти различные пакеты, в большинстве случаев там можно загрузить личную историю потребления электроэнергии и ознакомиться с наиболее выгодными пакетами для конкретного домохозяйства. Сетевые пакеты можно сравнить на сайте своего сетевого оператора (крупнейший сетевой оператор — Elektrilevi ).

В случае биржевых пакетов цена может зависеть от средневзвешенной биржевой цены или количества потребляемой каждый час электроэнергии и биржевой цены, действующей в течение этого часа. Используя почасовой биржевой пакет, потребители могут регулировать потребление и направлять на часы с более низкой ценой.

Где можно сравнить цены на электроэнергию?

Предлагаемые продавцами электроэнергии цены можно сравнить на сайтах www.elektrihind.ee и www.energiaturg.ee.

При заинтересованности в изменении пакета это можно сделать через вышеупомянутые сайты или запросить предложение у вашего текущего продавца электроэнергии и при желании также персональные предложения от других продавцов электроэнергии. Очень рекомендуем при выборе наиболее подходящего пакета использовать свои графики потребления за предыдущие годы, которые предоставляют ценную информацию, например, об объеме зимнего потребления электроэнергии и доле ночного и дневного потребления, от которых, в свою очередь, зависит выбор наиболее подходящего пакета. Смена пакета у действующего продавца электроэнергии происходит быстрее, но процесс смены продавца электроэнергии может занять больше месяца.

Дополнительную информацию, которую следует учитывать при заключении договора на электроэнергию, можно найти на сайте TTJA.

Свою историю потребления электроэнергии можно найти в среде самообслуживания у вашего сетевого оператора и действующего продавца электроэнергии.

Где можно найти информацию о биржевых ценах и данные о потреблении?

Чтобы контролировать биржевую цену, узнайте, какие возможности (мобильное приложение, среда самообслуживания на сайте, уведомление о биржевой цене и т. д.) предлагает ваш продавец электроэнергии, в том числе, можете ли вы видеть в одном месте и биржевую цену, и данные о потреблении.

Биржевую цену можно отслеживать и, кроме того, можно использовать рекомендации для направления потребления на часы с более низкой ценой, например, здесь: https://elektrihind.ee/borsihind/ и https://www.elektrikell.ee/.