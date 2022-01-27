ТАБЛИЦА | Сравнение цен и как правильно экономить. Ответы на главные вопросы по осознанному потреблению электроэнергии
Департамент защиты прав потребителя и технического надзора (TTJA) собрал ответы на часто задаваемые вопросы, связанные с потреблением электроэнергии и договорами. В таблице можно увидеть, каковым может оказаться использование домашних приборов и на какие затраты можно рассчитывать. Обратите также внимание и на 10 простых советов о том, как управлять потреблением электроэнергии в вашем доме.
На каком правовом основании выставляется потребителям счет за электроэнергию?
При использовании электроэнергии потребитель имеет два договора: договор с продавцом электроэнергии на покупку электроэнергии и сетевой договор с сетевым оператором на использование сетевых услуг. Если электроэнергия потребляется, но с продавцом электроэнергии не заключен договор, используется универсальная услуга. При заключении договора потребитель должен сделать максимально осознанный выбор, в том числе при выборе продавца электричества и сетевого оператора. На сайтах продавцов электроэнергии можно найти различные пакеты, в большинстве случаев там можно загрузить личную историю потребления электроэнергии и ознакомиться с наиболее выгодными пакетами для конкретного домохозяйства. Сетевые пакеты можно сравнить на сайте своего сетевого оператора (крупнейший сетевой оператор — Elektrilevi).
В чем разница между биржевым пакетом и пакетом с фиксированной ценой?
Обычно пакеты электроэнергии делятся на биржевые пакеты и пакеты с фиксированной ценой. Также могут быть пакеты с частично переменной ценой, которые состоят из комбинации биржевой и фиксированной цены. Розничные торговцы электроэнергией предлагают также экологически чистые энергетические пакеты, в случае которых электроэнергия производится из возобновляемых источников энергии.
Договоры с фиксированной ценой могут быть бессрочными или срочными (например, на 12, 24 или 36 месяцев, в зависимости от того, что предлагает продавец электроэнергии). Фиксированная цена на электроэнергию больше подходит для тех потребителей, которые не имеют возможности или не хотят управлять своим потреблением электроэнергии, чье потребление выше и кто предпочитает безопасность и предсказуемость в счетах за электроэнергию.
В случае с биржевым пакетом необходимо учитывать, что суммы счетов за разные месяцы могут значительно различаться, т. к. ежедневные изменения рыночной цены электроэнергии напрямую отражаются в счете за электроэнергию. Поэтому биржевой пакет разумно выбирать тем потребителям, которые имеют возможность управлять своим потреблением электроэнергии, готовы брать на себя более высокие ценовые риски и в краткосрочной перспективе справляться с более высокими счетами. Биржевая цена определяется биржей электроэнергии, которой в Северных странах является Nord Pool.
В случае биржевых пакетов цена может зависеть от средневзвешенной биржевой цены или количества потребляемой каждый час электроэнергии и биржевой цены, действующей в течение этого часа. Используя почасовой биржевой пакет, потребители могут регулировать потребление и направлять на часы с более низкой ценой.
Где можно сравнить цены на электроэнергию?
Предлагаемые продавцами электроэнергии цены можно сравнить на сайтах www.elektrihind.ee и www.energiaturg.ee.
При заинтересованности в изменении пакета это можно сделать через вышеупомянутые сайты или запросить предложение у вашего текущего продавца электроэнергии и при желании также персональные предложения от других продавцов электроэнергии. Очень рекомендуем при выборе наиболее подходящего пакета использовать свои графики потребления за предыдущие годы, которые предоставляют ценную информацию, например, об объеме зимнего потребления электроэнергии и доле ночного и дневного потребления, от которых, в свою очередь, зависит выбор наиболее подходящего пакета. Смена пакета у действующего продавца электроэнергии происходит быстрее, но процесс смены продавца электроэнергии может занять больше месяца.
Дополнительную информацию, которую следует учитывать при заключении договора на электроэнергию, можно найти на сайте TTJA.
Свою историю потребления электроэнергии можно найти в среде самообслуживания у вашего сетевого оператора и действующего продавца электроэнергии.
Где можно найти информацию о биржевых ценах и данные о потреблении?
Чтобы контролировать биржевую цену, узнайте, какие возможности (мобильное приложение, среда самообслуживания на сайте, уведомление о биржевой цене и т. д.) предлагает ваш продавец электроэнергии, в том числе, можете ли вы видеть в одном месте и биржевую цену, и данные о потреблении.
Биржевую цену можно отслеживать и, кроме того, можно использовать рекомендации для направления потребления на часы с более низкой ценой, например, здесь: https://elektrihind.ee/borsihind/ и https://www.elektrikell.ee/.
Цену на электроэнергию за текущий час также можно посмотреть на домашней странице Elering AS www.elering.ee, где цена указана без НДС. Если вы следите за биржевыми ценами непосредственно в приложении Nord Pool Spot или на сайте www.nordpoolgroup.com, необходимо учитывать, что время там на один час отличается от эстонского времени, а цены указаны без НДС. Цены на сайтах Elering и Nord Pool указаны в мегаватт-часах, их нужно переводить в киловатт-часы (1 МВтч = 1000 кВтч).
В среде э-обслуживания на сайте Elering www.elering.ee можно просмотреть данные о потреблении по часам, дням и месяцам. Данные о потреблении также можно получить у сетевого оператора, например, потребители в зоне действия сети Elektrilevi могут ознакомиться с данными о потреблении в среде самообслуживания на сайте Elektrilevi www.elektrilevi.ee.
Что следует знать об универсальной услуге?
Если используется электричество, но с продавцом электроэнергии не заключен договор, автоматически используется универсальная услуга. Информацию о договорах для вашего места потребления можно получить в э-обслуживании Elering AS по адресу e.elering.ee или у сетевого оператора. Цена универсальной услуги самая высокая из предлагаемых на рынке, поэтому потребителю универсальной услуги целесообразно рассмотреть заключение договора на электроэнергию с фиксированной или биржевой ценой.
Какой сетевой пакет выбрать?
Нынешний рост цен на электроэнергию не связан с сетевыми платежами, но поскольку размер сетевой платы зависит от потребления, стоит убедиться, что существующий сетевой пакет является наиболее подходящим и выгодным. За информацией о сетевых пакетах обратитесь к своему сетевому оператору. Например, в самообслуживании сетевого оператора Elektrilevi на сайте www.elektrilevi.ee на основе предыдущих данных о потреблении можно выяснить, какой сетевой пакет является самым дешевым.
Как происходит передача показаний в случае со счетчиком с дистанционным считыванием?
В случае счетчика с дистанционным считыванием потребитель не обязан уведомлять оператора сети о показаниях: показания отправляются автоматически. Если в случае сбоев передачи данных был представлен прогнозный счет, то, например, крупнейший сетевой оператор Elektrilevi рекомендует сообщать показания при существенной разнице между прогнозом и фактическими показаниями. Перерасчет выполняется после того, как потребитель сообщает показания.
В случае нарушения передачи данных дистанционно считываемой системы измерения, в зависимости от типовых условий сетевого договора, сетевой оператор может спрогнозировать показания и впоследствии корректировать прогнозируемые объемы в соответствии с фактическим потреблением. При сбое передачи данных сам счетчик исправен и измеряет потребление, но есть проблемы с передачей данных о потреблении. При устранении причины сбоя передача данных о потреблении возобновляется.
Как убедиться, что счетчик с дистанционным считыванием работает правильно?
Счетчик с дистанционным считыванием так же хорош, как и обычный счетчик, просто он имеет дополнительную функцию удаленного считывания. Требования к точности измерительного прибора те же. Одинаковы и требования к представлению результата измерения, или показаниям. С юридической точки зрения всегда являются действительными и правильными показания на табло измерительного прибора.
Дополнительная функция дистанционного считывания не влияет на работу счетчика — измерение. Поэтому нет оснований не доверять дистанционно считываемому счетчику. В случае малейших сомнений очень легко сверить переданные в ходе дистанционного считывания показания с показаниями на счетчике. Если в точности измерения счетчика все же есть сомнения, следует потребовать от сетевого оператора провести внеочередную поверку счетчика.
Как взять под контроль домашнее потребление электроэнергии?
Если вы хотите проверить точность показаний счетчика электроэнергии, можно попросить компетентное в области электричества лицо добавить в вашу домашнюю электросистему контрольный счетчик. Потребление отдельных электроприборов также можно измерить с помощью измерительного прибора, подключенного к штепсельной розетке. Приблизительную оценку годового домашнего потребления электроэнергии можно получить, просуммировав годовую потребляемую мощность всех электроприборов в доме, включая светильники (информация о потребляемой мощности приборов указана в инструкции к прибору, на упаковке или на этикетке в ваттах, Вт). Типичное годовое потребление некоторых видов электрооборудования составляет:
10 советов по улучшению управления потреблением электроэнергии дома:
1. Обслуживайте электрооборудование своевременно.
2. Используйте умные решения, которые помогут сэкономить энергию.
3. Если возможно, используйте электрооборудование тогда, когда цена на электричество ниже.
4. Замените лампы накаливания или галогенные лампы в светильниках на светодиодные.
5. Выключайте свет в комнатах, которыми вы в данный момент не пользуетесь.
6. Выберите минимально подходящую температуру в помещении, если используете электрические нагревательные приборы.
7. Используйте отопление пола только в случае необходимости.
8. Используйте бытовую технику максимально экономно и в оптимальных режимах работы.
9. При возможности замените свои старые, менее энергоэффективные бытовые приборы на более энергоэффективные.
10. Если электроприбор вам не нужен и вы его не используете, то не оставляйте его включенным в электросеть в режиме ожидания.