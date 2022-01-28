Департамент предупреждает о недобросовестном продавце мебели: заказы не доставляет, деньги не возвращает

У департамента есть основания полагать, что количество потребителей, имеющих претензии к торговцу, значительно выше. Согласно обращениям, Aleger Mööbel OÜ не доставляет товары потребителям, не возвращает в срок деньги, не отвечает на письма потребителей и не разрешает их жалобы.

Поскольку Aleger Mööbel OÜ отклонил 5 жалоб, 18.01.2022 TTJA было инициировало надзорное производство, в ходе которого Aleger Mööbel OÜ была предоставлена ​​возможность дать свои разъяснения и прекратить использование вводящих в заблуждение методов торговли. Торговец также числится на сайте департамента, а также и комиссии по потребительским спорам в списке торговцев, не выполнивших решений комиссии.

Сроком ответа на предоставленные жалобы был Департаментом установлен на 26.01.2022 г., но Aleger Mööbel OÜ не представила никаких объяснений или возражений к указанному сроку.

Потребители, обратившиеся в Комиссию по потребительским спорам, ранее разместили заказы в магазинах, на веб-сайте продавца, а также в социальных сетях используя страницу фирмы Aleger Mööbel в Facebook. Люди, не получившие заказанный товар и которым не были возвращены уплаченные ими деньги, могут обратиться для защиты своих прав в суд. Aleger Mööbel OÜ не выполнила решения Комиссии по потребительским спорам, поэтому подача заявлений в Комиссию на сегодня уже не даст никаких результатов.