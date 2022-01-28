Департамент предупреждает о недобросовестном продавце мебели: заказы не доставляет, деньги не возвращает
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) сообщает, что в период с 14.01.2021 по 26.01.2022 в Департамент поступило 14 письменных обращений и многочисленные жалобы потребителей в связи с коммерческой деятельностью ALEGER MÖÖBEL OÜ.
У департамента есть основания полагать, что количество потребителей, имеющих претензии к торговцу, значительно выше. Согласно обращениям, Aleger Mööbel OÜ не доставляет товары потребителям, не возвращает в срок деньги, не отвечает на письма потребителей и не разрешает их жалобы.
Поскольку Aleger Mööbel OÜ отклонил 5 жалоб, 18.01.2022 TTJA было инициировало надзорное производство, в ходе которого Aleger Mööbel OÜ была предоставлена возможность дать свои разъяснения и прекратить использование вводящих в заблуждение методов торговли. Торговец также числится на сайте департамента, а также и комиссии по потребительским спорам в списке торговцев, не выполнивших решений комиссии.
Сроком ответа на предоставленные жалобы был Департаментом установлен на 26.01.2022 г., но Aleger Mööbel OÜ не представила никаких объяснений или возражений к указанному сроку.
Потребители, обратившиеся в Комиссию по потребительским спорам, ранее разместили заказы в магазинах, на веб-сайте продавца, а также в социальных сетях используя страницу фирмы Aleger Mööbel в Facebook. Люди, не получившие заказанный товар и которым не были возвращены уплаченные ими деньги, могут обратиться для защиты своих прав в суд. Aleger Mööbel OÜ не выполнила решения Комиссии по потребительским спорам, поэтому подача заявлений в Комиссию на сегодня уже не даст никаких результатов.
Прежде чем размещать заказы через социальные сети или интернет-магазин, TTJA рекомендует потребителям связаться с продавцом, чтобы узнать, доступен ли желаемый продукт и каково фактическое время его доставки. Если продавец не доставил товар в течение установленного срока, прежде чем потребитель сможет расторгнуть договор, он должен потребовать от продавца все же доставить товар в течение разумного периода времени. Если обязательство не исполнено в течение дополнительного срока, потребитель вправе потребовать возмещения вреда или отказаться от договора и взыскать уплаченную сумму вместо исполнения обязательств по поставке. Если потребитель получил товар, который имеет дефекты, продавец должен осмотреть и исправить их (в виде ремонта или замены) в разумный срок и сообщить потребителю, когда проблема будет решена.
Перед совершением покупки TTJA рекомендует проверить информацию о компании-поставщике в регистре экономической деятельности по адресу https://mtr.mkm.ee/, а также проверить не ведется ли над предприятием производство по надзору или в его адрес направлено действующее предписание. Департамент призывает всех потребителей принять во внимание вышеупомянутые риски и возможные проблемы и избегать размещения заказов в Aleger Mööbel OÜ или внесения предоплаты продавцу.