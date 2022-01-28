Пять рекомендаций, как экономить и при этом производить меньше мусора

Не покупайте напитки в пластиковых бутылках

Обычная питьевая вода, налитая в пластиковую бутылку, стоит в Эстонии как минимум в 200 раз дороже, чем вода из-под крана. К этому следует добавить также залоговую стоимость бутылки, которую, конечно, можно вернуть, но проще не покупать воду в одноразовых бутылках. Лучше использовать собственную бутылку для воды. Из неё можно пить чаще, а это укрепляет организм и улучшает самочувствие.

Закупайтесь продуктами раз в неделю

В 2021 году жители Эстонии выбросили залежавшихся в холодильнике продуктов на сумму более 60 миллионов евро. По сути, мы выбросили деньги. Лишних продуктов покупается меньше, если планировать своё питание и покупать продукты раз в неделю. Кроме того, еда часто упаковывается в пластик, и магазины используют одноразовые полиэтиленовые пакеты. Когда мы реже ходим в магазин, мы экономим деньги и производим меньше мусора.

Готовьте сами

Многие привыкли время от времени заказывать готовую еду. Это удобно, но значительно дороже, чем готовить дома. К тому же так создаётся больше мусора. Сегодня пищевая упаковка в Эстонии, вероятно, не перерабатывается, а сжигается. Таким образом, при заказе дорогой готовой еды мы платим ещё и за пластик, который потом просто отправляется в печь.

Покупайте на рынке и в свою тару

Видимо все мы время от времени вздыхаем, когда в очередной раз выбрасываем кучу упаковок продуктов, купленных в магазине. Таким образом, мы ещё и ещё производим в Эстонии ненужный мусор. Мы также дважды тратим деньги на упаковку, сначала при покупке, а затем при её вывозе в виде мусора. Многие продукты намного дешевле покупать на рынке. Если при этом складывать покупки в свою сумку и тару, количество мусора станет значительно меньше. Точно также, идя в магазин, стоит брать с собой собственные пакеты для фруктов и овощей, потому что становится всё больше магазинов, которые берут деньги за полиэтиленовые пакеты. Не создавая мусор в виде пластиковых пакетов, мы также экономим деньги.