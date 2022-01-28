Пять рекомендаций, как экономить и при этом производить меньше мусора
Когда цены на энергию и товары растут, люди могут экономить на повседневных расходах. При этом, следуя всего нескольким простым советам, Вы сберегаете не только деньги, но и природу. Сюзанне Эннок, комьюнити-менеджер целевого учреждения “Сделаем!” (Teeme Ära Sihtasutus) даёт рекомендации, как меньше тратить, производя в тоже время меньше мусора.
Не покупайте напитки в пластиковых бутылках
Обычная питьевая вода, налитая в пластиковую бутылку, стоит в Эстонии как минимум в 200 раз дороже, чем вода из-под крана. К этому следует добавить также залоговую стоимость бутылки, которую, конечно, можно вернуть, но проще не покупать воду в одноразовых бутылках. Лучше использовать собственную бутылку для воды. Из неё можно пить чаще, а это укрепляет организм и улучшает самочувствие.
Закупайтесь продуктами раз в неделю
В 2021 году жители Эстонии выбросили залежавшихся в холодильнике продуктов на сумму более 60 миллионов евро. По сути, мы выбросили деньги. Лишних продуктов покупается меньше, если планировать своё питание и покупать продукты раз в неделю. Кроме того, еда часто упаковывается в пластик, и магазины используют одноразовые полиэтиленовые пакеты. Когда мы реже ходим в магазин, мы экономим деньги и производим меньше мусора.
Готовьте сами
Многие привыкли время от времени заказывать готовую еду. Это удобно, но значительно дороже, чем готовить дома. К тому же так создаётся больше мусора. Сегодня пищевая упаковка в Эстонии, вероятно, не перерабатывается, а сжигается. Таким образом, при заказе дорогой готовой еды мы платим ещё и за пластик, который потом просто отправляется в печь.
Покупайте на рынке и в свою тару
Видимо все мы время от времени вздыхаем, когда в очередной раз выбрасываем кучу упаковок продуктов, купленных в магазине. Таким образом, мы ещё и ещё производим в Эстонии ненужный мусор. Мы также дважды тратим деньги на упаковку, сначала при покупке, а затем при её вывозе в виде мусора. Многие продукты намного дешевле покупать на рынке. Если при этом складывать покупки в свою сумку и тару, количество мусора станет значительно меньше. Точно также, идя в магазин, стоит брать с собой собственные пакеты для фруктов и овощей, потому что становится всё больше магазинов, которые берут деньги за полиэтиленовые пакеты. Не создавая мусор в виде пластиковых пакетов, мы также экономим деньги.
Не покупайте картонные стаканчики для кофе
Ежегодно эстонцы выбрасывают в мусор более 40 миллионов стаканчиков для горячих напитков, которые стоят более 15 миллионов евро. Мы могли бы просто сэкономить эти деньги. Многие не знают, что одноразовые кофейные стаканчики на самом деле сделаны из неразлагаемого картона, они изнутри покрыты плёнкой, которая делает переработку практически невозможной. В то же время, многие кафе и заправочные станции продают кофе в стаканчик покупателя на 10-20% дешевле. Таким образом, обычный любитель кофе может сэкономить до 120 евро в год. Конечно, пить кофе дома ещё дешевле.
Бездумный расход упаковки и денег постепенно сокращается. Как в Эстонии, так и во всём Европейском Союзе. Согласно планам, к 2026 году использование одноразовой упаковки значительно сократится. Постепенно на смену ей придут решения многоразового использования, примером такого решения является действующая система залоговой тары. Европейский Союз поддерживает эстонские предприятия в этом переходе миллионами евро. Но, на самом деле, уже сегодня каждый мог бы лучше продумывать свои действия, сберегая при этом и природу Эстонии, и свои деньги.