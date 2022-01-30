Невероятно! Цены на советские вазы эстонского производства достигают тысячи евро
Вазы завода Tarbeklaas продолжают быть ценным товаром среди коллекционеров. Когда бум на вазы начался пару лет назад, многие считали, что это не надолго. Теперь же можно смело сказать, что коллекционирование посуды Tarbeklaas никуда не денется, а цены на коллекционные товары только и делают, что растут, пишет Moodnekodu.
Наряду с вазами, которые выпускались большим тиражом, продаются также уникальные товары и комплекты. Например, на сайте Osta.ee сейчас можно приобрести редкий синий комплект авторства Элве Таутс по начальной цене в 3500 евро.
Две вазы от Элве Таутс в необычных тонах и интересными “ушками”, как у филина, на том же сайте можно приобрести по начальной цене в 1650 евро.
Коллекционеров интересуют не только вазы. Например, вот уникальный комплект для письменных принадлежностей авторства Эйно Мяэлта, ставки на который начинаются от 3600 евро.
Ниже представлены ориентировочные цены на разные типы ваз Tarbeklaas в январе 2022 года. Список составлен на основе аукционов и объявлений о продаже в группах Facebook и на других онлайн-площадках. Цены варьируются в зависимости от состояния вещи и ее окраски:
- Zaboo 140-350
- Kuljus 225-425
- Märtsikelluke 320-390
- Merekivi 85-180
- Mikk 150-200
- Kassikakk 155-260
- Ama 170-300
- Põhjarannik 30-300
- Sammal 140-260
- Gondel 120- 450
- Laura 60-350
- Ira 46-220
- Kolb 320
- Leht 199
- Hommik 80
- Aster 30-100
- Alla 25-60
- Pesa 75-205
- Aiva 110
- Ants 50-80
- Kuru 220-235
- Kurekell 28-75