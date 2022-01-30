Невероятно! Цены на советские вазы эстонского производства достигают тысячи евро

Наряду с вазами, которые выпускались большим тиражом, продаются также уникальные товары и комплекты. Например, на сайте Osta.ee сейчас можно приобрести редкий синий комплект авторства Элве Таутс по начальной цене в 3500 евро.

Две вазы от Элве Таутс в необычных тонах и интересными “ушками”, как у филина, на том же сайте можно приобрести по начальной цене в 1650 евро.

Коллекционеров интересуют не только вазы. Например, вот уникальный комплект для письменных принадлежностей авторства Эйно Мяэлта, ставки на который начинаются от 3600 евро.

Ниже представлены ориентировочные цены на разные типы ваз Tarbeklaas в январе 2022 года. Список составлен на основе аукционов и объявлений о продаже в группах Facebook и на других онлайн-площадках. Цены варьируются в зависимости от состояния вещи и ее окраски:

Zaboo 140-350

Kuljus 225-425

Märtsikelluke 320-390

Merekivi 85-180

Mikk 150-200

Kassikakk 155-260

Ama 170-300

Põhjarannik 30-300

Sammal 140-260

Gondel 120- 450

Laura 60-350

Ira 46-220

Kolb 320

Leht 199

Hommik 80

Aster 30-100

Alla 25-60

Pesa 75-205

Aiva 110

Ants 50-80

Kuru 220-235

Kurekell 28-75