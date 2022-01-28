ФОТО | Территория вокруг Телебашни меняется быстрыми темпами: строятся квартирные и рядные жилые дома

“Территория вокруг Телебашни долго не развивалась, а теперь дела идут там полным ходом. К концу года завершилось строительство трех рядных домов, а к весне должен быть построен квартирный дом, на первом этаже которого расположатся коммерческие площади. Речь идет о девелоперском проекте Teletorni Kodud по адресу Клоостриметса теэ 56. В ближайшие годы вокруг телебашни будут построены новые квартирные дома, появится и еще больше коммерческих площадей. На изменения этой территории также влияет развитие Ботанического сада”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Фирма Teletorni Kodud OÜ построит на участке недвижимости Клоостиметса 56 между телебашней и Ботаническим садом квартирный дом и три рядных дома. В рамках девелоперского проекта будет построено, в общей сложности, 40 квартир, 18 секций рядных домов и коммерческие площади от 44 до 382 квадратных метров на первом этаже квартирного дома. Строительство рядных домов завершилось в самом конце прошлого года, а квартиры должны быть готовы весной. В доме предусмотрены 2-4-комнатные квартиры, в секциях рядных домов 4-5-комнатные. Во внутреннем дворе будет сооружено две игровые площадки и места для парковки велосипедов. Несмотря на высокие цены, большинство секций рядных домов уже нашли новых владельцев”, — добавил Лийнат.

По словам старейшины, в окрестностях телебашни планируется возвести еще больше квартирных домов. По адресу Клоостриметса 70b и 70c Skill Kapital OÜ желает построить шесть трехэтажных квартирных домов. На первом этаже квартирного дома, выходящего фасадом на Клоостриметса теэ, предусмотрены коммерческие площади. Площадь зоны планировки составляет 2,78 гектара.

До начала января все заинтересованные лица могут ознакомиться с детальной планировкой участка недвижимости Клоостриметса 56b. Там девелопер Nikos Grupp OÜ желает построить коммерческое здание и подсобное здание для строительства. Площадь планируемого участка 0,19 гектара.