Можно ли получить в банке кредит на покупку земли?

Конечно, для того, чтобы построить дом, нужен подходящий участок земли, и хотя люди часто думают, что не могут взять кредит в банке на его покупку, Ребане говорит, что это совсем не так. “Это миф, что банк не даёт кредит на покупку земли. Тем более что, как правило, у людей, которые хотят построить дом, пока нет этого участка земли”, — сказал он.

На самом деле, есть несколько способов финансирования участка. “Одним из вариантов, который рекомендуется, если Вы не планируете немедленно начинать строительство дома, является Кредит-идея, который можно успешно использовать, например, для финансирования покупки участка земли или дачи”, — сказал Ребане.

Однако если Вы хотите начать строительство дома прямо сейчас, то возможно поэтапное финансирование в рамках кредита на строительство. Это означает, что на кредит распространяются обычные условия жилищного кредита. “Для этого требуется консультация с банком, который посоветует, как лучше осуществить процесс”, — пояснил он.

Для начала строительства банк снова выдаёт человеку кредит, а затем кредит выдаётся поэтапно, по мере увеличения стоимости объекта. С каждым этапом стоимость строящейся недвижимости должна увеличиваться. Количество этапов, в свою очередь, зависит от того, сколько у человека свободных денег.

Таким образом, на основе оценки, сделанной после каждого этапа, банк выдаёт следующий транш кредита. “Но надо учитывать, что каждая оценка — это тоже отдельный расход, и она нужна для того, чтобы банк выдал следующую часть кредита в соответствии с выросшей ценой объекта недвижимости”, — сказал Ребане.

Также важно знать, что банк выдаёт кредит, исходя не из 100% прироста стоимости недвижимости, а, как правило — примерно в размере 75% от прибавившейся стоимости. “Это даёт банку ощущение безопасности или необходимого буфера”, — пояснил Ребане.

Поскольку при покупке участка и при строительстве с помощью банка требуется учитывать ещё много деталей, целесообразно обратиться к консультанту по банковским кредитам, чтобы получить исчерпывающие ответы.