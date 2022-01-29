ОПРОС | Жители Эстонии стремятся переехать из города и не хотят жить в столице
По данным опроса, проведённого банком Luminor, около двух третей жителей Балтии, рассматривающих возможность переезда из города, предпочитают жить вблизи Таллинна, Риги или Вильнюса или в сельской местности. Среди эстонских респондентов 32% хотели бы жить недалеко от Таллинна и почти столько же — в сельской местности.
Жители Эстонии по сравнению с жителями других стран Балтии особенно любят жить у моря (19%). Столько же эстонских респондентов предпочли бы жить в небольшом городе, отметив, что наличие всех необходимых удобств, хороший доступ к городу и развитая инфраструктура, а также стабильный доступ в интернет важны для них при принятии решения о проживании в небольшом городе или в сельской местности.
“Хотя столицы стран Балтии по-прежнему являются центрами бизнеса, образования и культуры, люди всё чаще стремятся переехать за их пределы. По данным опроса, жители других крупных городов также ценят возможность жить рядом с природой. По сравнению с другими странами Балтии, жители Эстонии предпочитают жить рядом с морем, литовские респонденты предпочитают жить рядом со столицей, а жители Латвии предпочитают небольшие города или сельскую местность. В ответ на растущий интерес к недвижимости за пределами крупных городов, Luminor в прошлом году расширил возможности получения кредита на покупку сельского дома. Поскольку предложение жилья в настоящее время ограниченно, а цены на недвижимость выросли, люди готовы воспользоваться возможностью и переехать в сельскую местность или, по крайней мере, купить второй дом за городом”, — говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.
Основные причины, по которым жители стран Балтии хотят жить за пределами больших городов, — это близость к природе и более зелёная окружающая среда. Больше всего это ценят жители Латвии (80%) и Эстонии (78%), в то время как в Литве близость природы важна только для 69% респондентов. Второй по значимости причиной переезда за город литовские (57%) и эстонские (52%) респонденты назвали возможность иметь сад, а латвийские — возможность жить в более просторном доме (47%). Респонденты из стран Балтии также называют в качестве преимуществ проживания за городом возможность более свободного передвижения и более удобной парковки, в целом более низкую стоимость жилья и возможность содержать домашних любимцев.
Большинство респондентов из стран Балтии, которые не планируют переезжать из столицы или более крупного города, в качестве основной причины назвали удовлетворённость своим нынешним местом жительства. Среди других причин назывались ограниченные финансовые ресурсы, опасения по поводу возможностей трудоустройства в небольших регионах или тот факт, что должность не позволяет работать дистанционно.
Опрос более 700 человек в возрасте 18–74 лет, проживающих в крупных городах стран Балтии, был проведён в январе 2022 года в сотрудничестве с латвийским представительством Norstat.