ОПРОС | Жители Эстонии стремятся переехать из города и не хотят жить в столице

Жители Эстонии по сравнению с жителями других стран Балтии особенно любят жить у моря (19%). Столько же эстонских респондентов предпочли бы жить в небольшом городе, отметив, что наличие всех необходимых удобств, хороший доступ к городу и развитая инфраструктура, а также стабильный доступ в интернет важны для них при принятии решения о проживании в небольшом городе или в сельской местности.

“Хотя столицы стран Балтии по-прежнему являются центрами бизнеса, образования и культуры, люди всё чаще стремятся переехать за их пределы. По данным опроса, жители других крупных городов также ценят возможность жить рядом с природой. По сравнению с другими странами Балтии, жители Эстонии предпочитают жить рядом с морем, литовские респонденты предпочитают жить рядом со столицей, а жители Латвии предпочитают небольшие города или сельскую местность. В ответ на растущий интерес к недвижимости за пределами крупных городов, Luminor в прошлом году расширил возможности получения кредита на покупку сельского дома. Поскольку предложение жилья в настоящее время ограниченно, а цены на недвижимость выросли, люди готовы воспользоваться возможностью и переехать в сельскую местность или, по крайней мере, купить второй дом за городом”, — говорит руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor Танель Ребане.