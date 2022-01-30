ФОТО | С мыслями о Пушкине и Карамзине. Под Таллинном построят жилой район за 31 млн евро

Первые дома будут готовы этой осенью. Общая стоимость 16 многоквартирных домов и 11 вилл составит около 31 млн евро. Девелопер — Invego.

Квартал расположен в микрорайоне Тискре, недалеко от обрыва Табасалу. Как отметили застройщики, в XIX веке это место было популярно среди интеллигенции. Наряду с купальным салоном Георга Витте в Кадриорге район Луккаранна пользовался спросом в высшем обществе Таллинна и Петербурга. Курорты Лукка и Тискре в свое время посещали семья и друзья Пушкина, а также литератор и историк Николай Карамзин.

Как пишет на своем сайте девелопер, занимающая 10 гектаров территория девелоперского объекта Луккаранна состоит из 30 зданий, и она распланирована в качестве единого архитектурного целого. Цель района — обеспечить приватность и роскошь на исторически характерной для эстонцев территории типа Кадриорга, где располагаются состоящие из малоквартирных домов кварталы, а автомобили выведены на край района, обеспечивая зеленую и свободную от машин территорию между домами.

Автором работы, победившей в конкурсе, который был организован для нахождения комплексного и смотрящего в будущее решения для жилого района Луккаранна, стало бюро KUU arhitektid. Его обширный кругозор поддерживает, помимо формирования чувства общины, еще целый ряд ценностей, являющихся весьма важными для городских жителей 21 века, таких как близость к природе и здоровый образ жизни.

В трехэтажных малоквартирных домах имеется лифт, кроме жилых домов с 7 квартирами. На первом этаже дома расположены кладовые. В квартирах с баней предусмотрена банная облицовка доской и банные полки, а также электрическая каменка.

Для квартир первого этажа предусмотрены просторные террасы. Практически во всех квартирах есть балконы. В квартирах с балконами балконными ограничителями служат металлические ограждения, подходящие под архитектуру здания.