На сколько может увеличиться платеж по жилищному кредиту в случае роста Euribor?

Если взять теоретическую семью, которая взяла жилищный кредит суммой 100 000 евро на 30 лет с процентной ставкой 2% и платит сейчас 369,62 евро в месяц, то при незначительном росте процентной ставки ежемесячный платеж вырастет не очень сильно.

Даже если кредит в размере 100 000 евро на 30 лет был взят по более выгодной процентной ставке 1,9%, но Euribor вырастет более существенно, то и ежемесячный платеж увеличится тоже значительно.