На сколько может увеличиться платеж по жилищному кредиту в случае роста Euribor?
В зависимости от банка процентная ставка может быть разной, но Euribor во всех банках одинаковый и до сих пор составлял 0%, пишет "МК-Эстония".
Если взять теоретическую семью, которая взяла жилищный кредит суммой 100 000 евро на 30 лет с процентной ставкой 2% и платит сейчас 369,62 евро в месяц, то при незначительном росте процентной ставки ежемесячный платеж вырастет не очень сильно.
Сейчас: 2% + 0% Euribor = 369,62 евро в месяц
Euribor 0,1%: 374,64 евро в месяц
Euribor 1%: 421,6 евро в месяц
Даже если кредит в размере 100 000 евро на 30 лет был взят по более выгодной процентной ставке 1,9%, но Euribor вырастет более существенно, то и ежемесячный платеж увеличится тоже значительно.
Сейчас: 1,9% + 0% Euribor = 356 евро в месяц
Euribor 1%: 416 евро в месяц
Euribor 3%: 531 евро в месяц