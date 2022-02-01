Дизайнер назвал 5 устаревших решений, которые испортят любой интерьер
Какие приемы потеряли актуальность и даже способны испортить свежий ремонт, рассказывает Евгений Коблов — ведущий архитектор и управляющий партнер старейшей московской архитектурной компании А+А, пишет INMYROOM.
Стоит помнить, что без профессионального подхода даже гениальная идея может быть воплощена визуально или технически неправильно, что негативно отразится на общей картине готового интерьера. Но есть пять решений, у которых нет шансов на стильное воплощение.
Многоуровневый потолок
Он бескомпромиссно устарел и способен лишь испортить визуальное восприятие комнаты. Иногда я бываю в старых интерьерах, и такое оформление потолка выглядит избыточным. Отдельно скажу про уровни, которые делают по дуге, придавая тем самым плавность многоступенчатому потолку.
Например, когда гипсокартон устанавливают в виде змейки или в форме эллипса. Такое решение обязательно нужно поддерживать рисунком обоев на стенах или орнаментом плитки на полу, чтобы оно выглядело гармонично в общем образе помещения. «Соло» такой элемент интерьера смотрится оторванным от пространства. По законам дизайна любая линия должна иметь начало и конец, и точкой завершения этой линии не должно быть случайное место.
Глянцевый потолок
Многие отдают предпочтение такому способу оформления потолка, полагая, что отражающая поверхность добавит комнате воздуха и пространство станет визуально больше. На самом деле этот прием не работает.
Глянец только упрощает, дешевит и старит интерьер. В редких случаях я допускаю его использование, но исключительно в профессиональных руках дизайнера, который может сделать такой потолок лаконичным, гармоничным и стильным в общей интерьерной композиции.
Галогеновые светильники
Сюда относятся минималистичные встраиваемые точечные лампочки. А также светильники, оформленные в небольшие стеклянные панели или мини-абажуры «под хрусталь», которые дают блики на окружающую поверхность.
Такие элементы освещения сделают самый новый ремонт уже старым, поскольку абсолютно утратили свою актуальность. Они выглядят не так эстетично, как их современные аналоги. Поэтому в качестве альтернативы рекомендую светодиодные источники света, которые не только не перегорают при скачках напряжения или при его падении, но и смотрятся гармонично в любом стилевом направлении.
Цветная подсветка разной температуры
В одном помещении рекомендую сочетать не больше двух цветовых температур, а лучше стараться оставаться в одной. Если одна люстра в комнате дает теплый свет, а другие источники света — холодный, то визуально это выглядит дисгармонично. Кажется, что пространство заполнено разными световыми пятнами, из-за чего интерьер буквально ломается, а наши глаза напрягаются, постоянно подстраиваясь под разный свет.
При выборе лампочек обращайте внимание не только на показатель мощности, но и на температуру, которая обозначается в Кельвинах. Еще нюанс: светодиоды китайского происхождения дают зеленоватый подтон. Поэтому, решив сэкономить, можно получить свет нужной температуры, но с некрасивым зеленым оттенком.
Яркие цвета
Самостоятельно я бы не рекомендовал экспериментировать с насыщенными необычными оттенками в своем интерьере, постигая искусство колористики в моменте. Даже не все дизайнеры умеют работать с яркими цветовыми решениями.
Например, купить красный или желтый паркет сейчас не проблема — такие материалы есть во многих магазинах. Но когда такая экстравагантная отделка оказывается в интерьере и, как правило, без поддержки со стороны других цветовых акцентов, помещение выглядит визуально тяжелым, сложным и не дает ощущение комфорта. Если хочется яркости, добавьте ее с помощью элементов, которые сможете легко убрать или поменять: текстиль, скульптуры, картины, посуда.