Эксперты назвали типичные ошибки при шумоизоляции квартиры

Между шумоизоляцией и звукоизоляцией есть различие: к первой относится падение тяжелых предметов на пол, громкий топот или хлопанье дверей, ко второй — звуки телевизора, собачий лай и громкие разговоры, рассказал мастер по звукоизоляции онлайн-сервиса “Профи” Михаил Вершинин.

Как объяснил эксперт сети гипермаркетов OBI Вадим Возный, из-за незнания терминов владельцы жилья часто обращают внимание только на стены, забывая о потолке и поле, хотя основная часть шума поступает как раз между этажами. Причем шумоизоляцию необходимо делать именно во время ремонта жилья. Если потребность в ней возникнет позже, то ремонтировать квартиру придется снова.

Для гашения звуков эксперты рекомендуют использовать на стенах древесноволокнистые плиты, а также базальтовую или минеральную вату, а для потолка необходимы специальные плиты. Звукоизоляционный материал должен состоять как минимум из двух слоев плотностью не менее 20 килограмм на кубометр, пояснил Вершинин, добавив, что эффект можно свести на нет при нарушении технологии установки.

“Важно, чтобы при установке профилей на стены между ними не было никаких трещин и зазоров. Решается эта проблема с помощью звукоизоляционного герметика. Потолочные элементы обязательно нужно устанавливать на виброподвесы, при этом важно, чтобы при их установке все мокрые работы в квартире были завершены, поскольку материал не терпит сырости”, — сказал Вершинин.

Для максимального эффекта желательно, чтобы шумоизоляцию проводили не только жильцы, которые жалуются на большую слышимость, но и соседи, от которых исходят громкие звуки, заключил Возный.