Забудьте об этом! Интерьерные "клише" наших бабушек, от которых пора отказаться

1. Освежу интерьер, переклею обои

“И не подумаю”, — ответят вам 20-летние. В их вселенной ремонта “освежу интерьер” равнозначно “покрашу стену”.

Обоев в молодежных интерьерах все меньше, их роль свелась к акцентной стене или декоративному фризу (если речь о классике). Стены в 2022-м модно красить.

2. Кухня — это верхний и нижний ряд

Такая планировка была неизбежностью на изолированной кухне.

В современных ЖК, где предполагается объединенное с кухней пространство, ценится простор. Сейчас куда более распространена планировка со “стеной шкафов” на всю стену. На соседней стене может быть нижняя база “без верха” или же гарнитур с парой верхних ярусов под потолок.

Пространство модно задействовать по вертикали — на кухне уж точно не место “щелям”, где будет оседать пыль и жир. Кухня в три яруса встречается в новых проектах куда чаще привычной двухрядной.

3. Маленькая комната должна быть светлой

Идет от утверждения “белый визуально расширяет”. На самом деле, одинаково хорошо работают крайности — и светлая, наполненная светом комната, и плотный цвет в полумраке: не видно границ стен и потолка, а значит и помещение не воспринимается маленьким.

Дизайнеры называют такие комнаты шкатулками и все чаще предлагают в проектах.

4. Чем меньше комната, тем мельче нужен орнамент

Крупный узор не сделает маленькую комнату просторнее. Но интерьер сразу станет выразительнее, интереснее.

Когда обои похожи на настоящие произведения искусства, они будут самодостаточным украшением интерьера любой площади. Нарушайте “мамины” правила!

5. “Потолок должен быть белым”

Было верно во времена, когда меловую побелку пытались облагородить добавлением бельевой синьки. Сейчас никому в голову не взбредет белить потолок меловым раствором. Составы изменились, возможности их колеровки — тоже.

Мы не агитируем за потолочную роспись — достаточно покрасить “пятую стену” на несколько тонов темнее или светлее, чем остальные четыре.

6. Шторы — украшение окна