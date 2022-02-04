7 комнатных растений, безопасных для домашних животных

Не переживайте, есть и хорошие новости: INMYROOM собрал список растений, которые украсят ваше гнездышко и точно не навредят четвероногим друзьям. Берите на заметку!

Калатея ланцетолистная



Калатея ланцетолистная — потрясающее растение, которое станет отличным дополнением в гостиной, спальне или кабинете. Насыщенный зеленый оттенок, четко очерченная форма, удобный график полива, потрясающий фиолетовый цвет на обратной стороне листьев — у этого растения одни плюсы. А самое главное — оно безопасно для домашних животных. Важно: калатея должна располагаться вдали от прямого света.



Хлорофитум хохлатый



Это растение называют любимчиком ветеринаров. Хлорофитум хохлатый легко встраивается в дизайн любых помещений, он умеет очищать воздух, уменьшая содержание токсинов и микробов. Учтите, что растение не любит воздействия прямых солнечных лучей — они обжигают листья. Подбирайте стильное кашпо, которое гармонично встроится в обстановку, и забудьте про переживания за свою кошку или собаку.



Хамедорея изящная



Хамедорея изящная будет отлично смотреться на тумбочке, столе или комоде. Не ставьте растение слишком близко к окну — оно нуждается всего в нескольких часах непрямого попадания света в день. Кстати, если вы переживаете, что хамедорея быстро разрастется и заполнит все пространство, отбросьте сомнения: они растут медленно.



Калатея орбифолия



А это растение порадует всех: и хозяев квартиры, и гостей, и домашних животных. Невероятным узором на листьях можно любоваться часами, да и в фотогеничности калатеи сомневаться не приходится. Лучше установить ее на полке в спальне или гостиной — растение чувствует себя комфортно в полутени.



Нефролепис возвышенный



Давно искали неприхотливое растение, которое не навредит вашим питомцам? Тогда обязательно присмотритесь к нефролепису возвышенному, который великолепно впишется в любой интерьер. А если ваша кошка или собака захотят полакомиться зелеными листьями, к ветеринару бежать не придется — растение безопасно для животных.



Орхидея