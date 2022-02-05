Стоит ли связываться с индукционной плитой? Раскрываем ее плюсы и минусы

Обычная или индукционная?



Принцип работы обычной плиты нетривиален: на ТЭН подается напряжение, в результате чего происходит его подогрев, а затем и нагрев конфорки. Она, в свою очередь, прогревает кастрюлю или сковородку с едой.

Сегодня мало где есть конфорки, и тепловая энергия почти напрямую идет сквозь закаленное стекло.

В индукционной плите отсутствует так называемый нагревательный элемент. Его заменяет катушка с магнитным полем, создающая вихревой ток в самой посуде.

Таким образом, можно выделить две особенности такой плиты: отсутствие нагревательного элемента и возникновение тепла на металлической посуде. Во всем этом есть и плюсы, и минусы.

Давайте разбираться, какие.

Плита без нагревательных элементов



Итак, если плита не излучает тепло, то на ней:

- не может ничего пригореть;

- не появляется жир;

- сложно получить ожог.

Однако плита нагревает лишь дно посуды, поэтому можно забыть о сотейниках и казанах. Это станет существенным минусом для тех, кто привык готовить в такой посуде.

А вот тот факт, что у плиты высокая скорость нагрева, однозначно порадует всех. В пятилитровой кастрюле вода вскипятится через несколько минут, а масло на сковородке начнет шкворчать уже спустя пару секунд. Это делает индукционную плиту идеальной для разогрева супов и прожарки мяса, но с блинчиками придется повозиться.

Что касается потребления электроэнергии, то оно будет минимальным по сравнению с традиционным аналогом.

Необходимость в использовании металлической посуды



Индукционная плита работает только с посудой из металла с ферромагнитными свойствами — чугунная и железная не подойдут. Подогреть еду в алюминиевой или стеклянной кастрюле тоже едва ли получится.

Специальные принадлежности для такой плиты гораздо дороже привычных, зато обладают хорошим сроком годности. Если вы сомневаетесь в качестве посуды, поднесите к ее дну магнит — в случае “взаимного притяжения” можно смело делать покупку.