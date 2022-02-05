Стоит ли связываться с индукционной плитой? Раскрываем ее плюсы и минусы(2)
Индукционная плита — относительно новый тренд на современной кухне, но далеко не все хозяйки уже успели оценить ее достоинства и недостатки, пишет INMYROOM.
Обычная или индукционная?
Принцип работы обычной плиты нетривиален: на ТЭН подается напряжение, в результате чего происходит его подогрев, а затем и нагрев конфорки. Она, в свою очередь, прогревает кастрюлю или сковородку с едой.
Сегодня мало где есть конфорки, и тепловая энергия почти напрямую идет сквозь закаленное стекло.
В индукционной плите отсутствует так называемый нагревательный элемент. Его заменяет катушка с магнитным полем, создающая вихревой ток в самой посуде.
Таким образом, можно выделить две особенности такой плиты: отсутствие нагревательного элемента и возникновение тепла на металлической посуде. Во всем этом есть и плюсы, и минусы.
Давайте разбираться, какие.
Плита без нагревательных элементов
Итак, если плита не излучает тепло, то на ней:
- не может ничего пригореть;
- не появляется жир;
- сложно получить ожог.
Однако плита нагревает лишь дно посуды, поэтому можно забыть о сотейниках и казанах. Это станет существенным минусом для тех, кто привык готовить в такой посуде.
А вот тот факт, что у плиты высокая скорость нагрева, однозначно порадует всех. В пятилитровой кастрюле вода вскипятится через несколько минут, а масло на сковородке начнет шкворчать уже спустя пару секунд. Это делает индукционную плиту идеальной для разогрева супов и прожарки мяса, но с блинчиками придется повозиться.
Что касается потребления электроэнергии, то оно будет минимальным по сравнению с традиционным аналогом.
Необходимость в использовании металлической посуды
Индукционная плита работает только с посудой из металла с ферромагнитными свойствами — чугунная и железная не подойдут. Подогреть еду в алюминиевой или стеклянной кастрюле тоже едва ли получится.
Специальные принадлежности для такой плиты гораздо дороже привычных, зато обладают хорошим сроком годности. Если вы сомневаетесь в качестве посуды, поднесите к ее дну магнит — в случае “взаимного притяжения” можно смело делать покупку.
Конечно, в продаже имеются и бюджетные варианты сковородок, но слишком тонкое дно быстро деформируется под воздействием электромагнита.
Индукционная плита — прекрасная альтернатива электрической, если учесть все вышеописанные нюансы и приспособиться к ней впоследствии.