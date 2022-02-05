Фэншуй в маленькой квартире: как привлечь гармонию и достаток
Даже самое маленькое помещение можно сделать благоприятным с точки зрения философии фэншуй. Эксперты в этой области рассказали, как именно этого добиться, пишет dailyhoro.ru.
Каким бы ни был ваш дом или квартира, старайтесь избавляться от вещей, которые притягивают неприятности. Они будут магнитами для проблем даже в самом продуманном с точки зрения фэншуй помещении. Также необходимо следовать рекомендациям, описанным далее.
Главная проблема маленькой квартиры
Главный ее недостаток — не размер комнат, а тот факт, что в малом помещении крайне непросто организовать порядок и добиться ощущения простора и свободы.
Также одной из самой больших проблем маленькой квартиры является отсутствие места для хранения старых вещей. Те квартиры, в которых есть чулан, дарят возможность хранить что-то старое без каких-либо проблем, потому что, хотя в специально отведенном для этого месте и аккумулируется неблагоприятная энергетика, она не просачивается в основное жилое пространство.
Как же привлечь гармонию и достаток в маленькой квартире
Энергия Ци, дарующая удачу и формирующая гармонию, любит чистоту и порядок. Если в большой квартире можно делать уборку не очень часто, то в маленькой квартире эксперты советуют поддерживать порядок и чистоту каждый день. Если этого не делать, энергия Ци перестанет циркулировать интенсивно, перестанет приносить вам добро и успех, а также забирать с собой все плохое.
Также энергообмен осуществляется при наличии свободного пространства. В маленьких квартирах нужно и можно идти на компромиссы. Можно поставить что-то на окно, либо поставить ближе к краю помещения, скажем, кухонный стол. Главное — оставить в центре хоть какое-то пространство. Между окном и дверью, ведущей в помещение, всегда должен быть узкий прямой коридор пустого пространства. Если есть возможность, старайтесь ставить как можно меньше мебели, использовать убирающиеся кровати и компактные элементы убранства.
Еще одно условие — хорошая освещенность. Маленькая и темная квартира — прибежище негативной энергии. Прогоняйте все плохое ярким светом. В большой квартире яркий свет не менее важен, но в маленькой он играет определяющую роль для привлечения финансовой удачи и гармонии.
Цвет стен. Пол всегда должен быть темным или, как минимум, темнее стен. Сами стены же должны быть светлыми, особенно если квартира небольшая. Забудьте про серость и уныние. Можно выбрать универсальный белый цвет либо поэкспериментировать с необычными оттенками, но ни в коем случае не отдавайте предпочтение серым и темным тонам. Если нужны достаток и гармония, можно использовать обои со светло-розовыми или синими узорами.