Фэншуй в маленькой квартире: как привлечь гармонию и достаток

Каким бы ни был ваш дом или квартира, старайтесь избавляться от вещей, которые притягивают неприятности. Они будут магнитами для проблем даже в самом продуманном с точки зрения фэншуй помещении. Также необходимо следовать рекомендациям, описанным далее.

Главная проблема маленькой квартиры



Главный ее недостаток — не размер комнат, а тот факт, что в малом помещении крайне непросто организовать порядок и добиться ощущения простора и свободы.

Также одной из самой больших проблем маленькой квартиры является отсутствие места для хранения старых вещей. Те квартиры, в которых есть чулан, дарят возможность хранить что-то старое без каких-либо проблем, потому что, хотя в специально отведенном для этого месте и аккумулируется неблагоприятная энергетика, она не просачивается в основное жилое пространство.

Как же привлечь гармонию и достаток в маленькой квартире



Энергия Ци, дарующая удачу и формирующая гармонию, любит чистоту и порядок. Если в большой квартире можно делать уборку не очень часто, то в маленькой квартире эксперты советуют поддерживать порядок и чистоту каждый день. Если этого не делать, энергия Ци перестанет циркулировать интенсивно, перестанет приносить вам добро и успех, а также забирать с собой все плохое.

Также энергообмен осуществляется при наличии свободного пространства. В маленьких квартирах нужно и можно идти на компромиссы. Можно поставить что-то на окно, либо поставить ближе к краю помещения, скажем, кухонный стол. Главное — оставить в центре хоть какое-то пространство. Между окном и дверью, ведущей в помещение, всегда должен быть узкий прямой коридор пустого пространства. Если есть возможность, старайтесь ставить как можно меньше мебели, использовать убирающиеся кровати и компактные элементы убранства.