Дефицит недвижимости и рост цен продолжатся? Строительные работы затягиваются из-за удвоившегося числа краж металла(2)
По словам руководителя отдела охранных решений G4S Рамона Каю, причиной удвоившегося числа краж может являться тот факт, что в последнее время строительные материалы подорожали. “Цены на черные и цветные металлы выросли в несколько раз, — сказал Каю. — Участились кражи на объектах, на повестке дня снова стоит пропажа стройматериалов и, как следствие, материальный ущерб и перенос сроков завершения строительства”.
Руководитель службы процессуальных действий Восточно-Харьюского участка Пыхьяской префектуры Инна Тоатер привела примеры краж, совершенных в 2021 году:
· В Таллинне в районе Пыхья-Таллинн украден металл (железо) в большом количестве. Ущерб — 1500 евро.
· В Харьюмаа в волости Козе украдены металлоконструкции. Ущерб — 19 175 евро.
· В Ида-Вирумаа в Кивиыли украдены железнодорожные рельсы общей массой около 11,4 тонны. Ущерб — почти 3500 евро.
· В Рапламаа в волости Кехтна украдено 250 метров медных проводов. Ущерб — 2550 евро.
“Людям, у которых скопился металлолом, мы советуем хранить его на закрытой территории — в гараже или другом помещении, куда воры не доберутся”, — сказала Тоатер. На строительных объектах Тоатер рекомендует использовать охранные системы. “Результаты исследований подтверждают, что системы видеоохраны и предупреждающие таблички выполняют важную превентивную функцию и планы совершить взлом остаются лишь планами”, — отметил Каю. Помимо этого, если кража все же совершена, записи видеокамер становятся важным доказательством.
По словам Аллана Похлака, исполнительного директора фирмы Cornimet Nordic, занимающейся скупкой металла, строго регулируется, что можно скупать, а что нет. Предприятие постоянно сотрудничает как с Департаментом полиции и погранохраны, так и с Департаментом окружающей среды. “Но даже если скупщик металлолома соблюдает все условия, предусмотренные законом, это, к сожалению, не дает стопроцентной гарантии, что человек, сдающий металлолом, честен”, — сказал Похлак.
Сдать металлолом может совершеннолетний человек, то есть человек в возрасте от 18 лет. С собой необходимо взять удостоверяющий личность документ, поскольку, согласно закону, при передаче металлоотходов следует составить подписанный обеими сторонами документ, в котором указываются данные человека, сдающего металлолом, описание, вид и количество отходов, а также регистрационный номер транспортного средства, на котором привезли отходы. Если скупщику металла приносят странные металлоотходы, которые обычно не попадают людям в руки, например, железнодорожные рельсы, ограждения или прочие предметы, вызывающие у работников пункта приема металлолома подозрения, об этом следует сообщить полиции.
“Все, кто ведет деятельность в этом секторе, будь то продавцы металла, посредники, производственные предприятия, скупщики и строители, должны сегодня подумать о том, какие опасности их подстерегают и сделали ли они все возможное, чтобы защитить свое имущество”, — сказал Каю.