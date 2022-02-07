ДО И ПОСЛЕ | Таллинн начал прием ходатайств о получении пособия на реставрационную деятельность
Город выделяет пособия на реставрацию памятников культуры; зданий, расположенных на территории Старого города; зданий, относящихся к репрезентативной застройке, и зданий, которые в соответствии с общей планировкой относятся к числу ценных. Поддержка оказывается для проведения консервации, реставрации и восстановления первоначального облика.
Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что целью является сохранение и развитие городских исторических территорий и зданий в качестве современной жилой среды. ”Причина, по которой репрезентативная застройка и здания, относящиеся к числу памятников старины, ценятся — их особенная, уютная атмосфера. В большой степени такую атмосферу поддерживают приведенные в порядок соответствующим образом дома, в которых отреставрированы окна и двери, а фасады обновлены с использованием традиционных материалов и красок. Так как реставрация зачастую обходится дороже, чем применение новых методик, этим пособием мы хотим поддержать собственников недвижимости”, — сказала Липпус.
В 2022 году сумма, выделяемая на реставрационные пособия, составит 300 000 евро. Максимальная величина пособия — 25 000 евро, эта сумма должна покрывать не более 75% стоимости всех необходимых работ на одном объекте. Пособие выделяется на проведение ещё не начатых на момент подачи ходатайства работ. Срок окончания работ должен быть не позднее 30 ноября текущего года.
Ходатайство можно подать до 10 марта в Таллиннский департамент городского планирования посредством среды самообслуживания.