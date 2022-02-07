ДО И ПОСЛЕ | Таллинн начал прием ходатайств о получении пособия на реставрационную деятельность

Вице-мэр Мадле Липпус отметила, что целью является сохранение и развитие городских исторических территорий и зданий в качестве современной жилой среды. ”Причина, по которой репрезентативная застройка и здания, относящиеся к числу памятников старины, ценятся — их особенная, уютная атмосфера. В большой степени такую атмосферу поддерживают приведенные в порядок соответствующим образом дома, в которых отреставрированы окна и двери, а фасады обновлены с использованием традиционных материалов и красок. Так как реставрация зачастую обходится дороже, чем применение новых методик, этим пособием мы хотим поддержать собственников недвижимости”, — сказала Липпус.