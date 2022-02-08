Как избежать ошибок в ремонте: 10 заповедей от дизайнера

Помимо визуальной температуры искусственный свет влияет и на объем комнаты. Добавляя к основному источнику света в центре потолка точечные светильники, напольные торшеры и настенные бра, вы обеспечиваете интерьеру многослойность и глубину. Также разные сценарии освещения очень удобны в повседневности, позволяя моментально менять настроение комнаты.

И при разноцветном, и при монохромном оформлении пространства важно соблюдать баланс тональности. На полу должен быть самый темный оттенок в помещении, на стенах — средней насыщенности и на потолке — самый светлый вариант цвета. В идеале потолок рекомендую всегда оставлять белым, чтобы не искажались все прочие оттенки в комнате.

Чтобы интерьер выглядел цельно и стильно, оттенки должны сочетаться между собой и с освещением (дневным и искусственным). Например, окна вашей комнаты выходят на северную сторону. Оформив ее в холодных тонах и повесив лампы нейтрального или холодного дневного света, вы визуально сделаете ее еще холоднее. В то время как теплые цвета в отделке и теплое освещение сделают комнату уютной даже в самый пасмурный день.

Если решили обойтись без услуг специалиста и не заказывать дизайн-проект, рекомендую сразу определиться в стилистических направлениях. Без четкой концепции вы рискуете смешать несколько стилей, которые даже в дорогом исполнении будут выглядеть дисгармонично и безвкусно. К тому же в дальнейшем вам будет легче определиться с выбором оттенков, мебели, покрытий и декора.

Если хотите глобальных перемен, объективно оцените состояние инженерных систем и несущих конструкций. Бывает, что небольшая «косметика» с переклейкой обоев приводит к замене труб и электропроводки в силу их ветхости или неудобства расположения. От оценки масштаба предстоящих работ будут зависеть сроки ремонта и бюджет его реализации.

Первое, с чего начинается любой ремонт , — даже не дизайн -проект. Прежде всего необходимо понять, что вообще вы хотите сделать со своим жилым пространством. Иногда можно обойтись элементарной сменой текстиля и перестановкой мебели, чтобы комната заиграла по-новому.

Теплый пол



Многие считают его излишеством, присущим «евроремонтам», другие не видят пользы, а третьи не готовы на дополнительные траты. Так или иначе, теплые полы в наших домах и квартирах пока редкость. Но я рекомендую не игнорировать это техническое новшество и хотя бы 1–2 кв. метра в прихожей сделать с применением этой технологии. В результате вы получите всегда сухую обувь даже после длительной дождливой или снежной прогулки, а также чистое сухое пространство у двери без луж.



Натуральные материалы



Сейчас можно купить любой полимер «под дерево» или «под камень», который визуально ничем не будет отличаться от природного оригинала. Но натуральные материалы использовать предпочтительнее, поскольку они обеспечивают абсолютное удовольствие и экологичность эксплуатации.

Если создаете интерьер в классическом стиле, то сложность форм и лепнины имеет приоритетное значение перед фактурой материала. В современных же направлениях, наоборот, важнее сами особенности материала, внимание на которых акцентируется за счет простых форм.

Экономия на работах



Многим кажется, что сделать ремонт самостоятельно дешевле и проще, чем связываться с бригадой. На самом деле все зависит от ваших компетенций и количества свободного времени. В любом случае работы с сантехникой, электрикой, заливкой пола лучше доверить профессионалам, поскольку недостаток экспертности может свести на нет все усилия дальнейшего ремонта. Если, например, разводка канализации будет сделана некорректно, розетка установлена без заземления или уровень пола окажется ненулевым.



Тренды



Ежегодно меняются модные веяния в сфере дизайна: какие-то направления и интерьерные решения утрачивают свою актуальность. Но я не рекомендую слепо доверять трендам и оформлять свое пространство по заветам профильных журналов и новых каталогов. Ориентируйтесь на собственные желания и ощущения. Если в этом интерьере вам комфортно и хорошо, неважно, насколько он модный. К тому же многие тенденции цикличны и возвращаются спустя время.



Гостевой санузел



Если площадь квартиры или дома позволяет, рекомендую оборудовать такое помещение. И лучше всего для этих целей выбрать зону у входа. Это позволит скрыть вашу личную ванную комнату от глаз посторонних. А также решить задачу гостей, которые хотят вежливо удалиться ненадолго, скажем, из гостиной под предлогом забрать что-то в сумке или в куртке в прихожей.



Эргономика и комфорт



Современные технологии позволяют все для ремонта — от краски до ванны — выбрать и заказать онлайн. Но если есть возможность, рекомендую посещать магазины и шоурумы, чтобы вживую увидеть, потрогать и попробовать в деле мебель и материалы. Может оказаться, что высота будущей кровати будет некомфортной, планируемый диван — слишком жестким, а желаемый рисунок плитки — пестрить в глазах.

