Воры наведываются в квартиры даже днем — украдено имущество на тысячи евро. Как отпугнуть их?

На прошлой неделе воры наведались в одну из таллиннских квартир, где имелась охранная система, однако выяснилось, что хозяин днем ушел из дома и не активировал охрану. Вернувшись, он обнаружил, что квартира взломана. Следы взлома на двери отсутствовали, но замок был открыт. Из квартиры украли два ноутбука, телефон, 850 евро наличными, золотую цепочку и наручные часы.

“Число краж со взломом выросло. Воры испытывают удачу даже на охраняемых объектах. Если охранная система срабатывает, в большинстве случаев попытка кражи остается лишь попыткой. Благодаря быстрому реагированию — например, если на снегу остались свежие следы — преступников сразу ловили”, — сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.

Если же не активировать охранную систему, то нельзя надеяться на одну лишь наклейку с логотипом охранной фирмы, что наглядно подтверждает вышеупомянутый случай. Ошибочно считать, что днем воры не орудуют. Активировать охранную систему стоит не только тогда, когда вы уходите из дома, но и когда вы дома. Чтобы упростить себе жизнь, можно настроить, например, автоматическое включение охраны на ночь. Если вы знаете, что после 22:00 ваша семья уже не выходит на улицу, можно указать в настройках, чтобы в это время входная дверь автоматически ставилась под охрану.

При установке охранной системы обязательно следует найти решение, позволяющее поставить под охрану и периметр. Например, в дополнение к датчикам движения установить на окнах магнитные датчики и детекторы разбития стекла. Это позволит каждую ночь спокойно ставить периметр под охрану и не вздрагивать от каждого шороха — например, из-за кошки: не придется волноваться, что кто-то пытается взломать входную дверь или разбил окно. “С точки зрения охранных систем наличие домашних животных — вовсе не проблема. Домашний любимец не помешает работе умных датчиков движения: приборы можно настроить так, чтобы они отличали движения домашнего животного от преступника”, — добавил Пярьяла.