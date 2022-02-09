Робот-пылесос — усердный помощник или коварный разрушитель интерьера?

При выборе машины следует иметь в виду различные параметры, чтобы избежать возникающих позднее дополнительных проблем в виде испорченных пола или мебели. В социальных медиа с переменным успехом публикуются посты, в которых робот-пылесос испортил мебель, оставил на стене полосы или стал причиной повреждений паркета водой. Как избежать таких ошибок и определить, что робот подходит для дома?

Учитывайте высоту мебели



При учёте высоты мебели вы избегаете некоторых распространённых проблем, — объяснил представитель производителя бытовой электроники Sencor Eesti Витенис Руйбис: “При выборе робота-пылесоса следует предварительно определить, поместится ли он под расположенную дома мебель и сможет ли достаточно свободно передвигаться по дому. Так можно избежать ситуаций, в которых пылесос будет ударяться о мебель и повреждать её своими действиями с течением времени, образуя зазубрины и обдирая краску”, — рассказал он.

Он добавил, что при выборе робота следует убедиться, имеются ли у него датчики расстояния и функция автоматической навигации. “Таким образом машина сможет самостоятельно зафиксировать, где точно расположена мебель, и затем передвигаться вокруг неё. Так пылесос не будет регулярно ударяться о стену или мебель”, — объяснил Руйбис.

В дополнение к высоте мебели стоит взглянуть на всю квартиру — достаточно ли там свободной площади, которую робот может убирать? Может случиться, что в маленьких и более плотно заставленных квартирах робот будет застревать, не доберётся в узкие места и потому не выполнит свою функцию.

Определите материал для пола