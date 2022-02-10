ФОТО | Как старый буфет обрел новую жизнь. На этот раз в виде виски-бара

История буфета началась 20 лет назад, когда семья (буфет принадлежит давним знакомым автора. — Прим. ред.) переехала в новый дом и обзавелась новой мебелью. С тех пор буфет успел повидать многое, но для хозяйки он все равно оставался особенным предметом мебели, который просто так не выкинешь.

Дело в том, что под одним из ящиков ее муж оставил женщине любовное послание еще в те времена, когда они только поженились. Теперь в семье растет трое сыновей, да и буфет пообтрепался — с ним надо было что-то сделать. И хозяйка придумала отличный способ вписать старую мебель в современный интерьер.

У главы семьи есть любимое хобби — он коллекционирует виски. Но поскольку у коллекции не было подходящего места для хранения, восхитительные бутылки просто стояли на полке в кладовке, и никто их не видел. Женщина решила это исправить и, заодно, удивить мужа. Она попросила меня помочь и вместе мы решили сделать из старого буфета модный виски-бар, который не просто украсил бы их дом, но и стал новым местом для хранения коллекции хозяина.