Распространенный ущерб по вине соседей: от затопленной комнаты до батута в окне. Как обезопасить себя?

Чаще всего соседние квартиры получают повреждения в результате прорванных водопроводных труб. “Вода причиняет ущерб застрахованной квартире, находящимся в ней вещам, но, чаще всего, еще и нескольким соседям снизу. Также совершенно не исключено, что вода проникнет в соседнюю квартиру”, — пояснила специалист по рассмотрению ущерба ERGO Туули Кальберг. Самый большой убыток от такого происшествия в прошлом году составил 26 000 евро.

“В прошлом году также был случай, когда в одной части рядного дома сломался фильтр для воды. К сожалению, клиент не сразу заметил, что произошло, и воды вытекло так много, что она просочилась через стену в соседскую часть дома и доставила массу неприятностей. Замена стены, утепления, отделки и паркета обошлись в общей сложности в 4800 евро”, — рассказала Кальберг.

Впрочем, ущерб от воды — не единственное, чем могут удивить соседи. Недавно произошел случай, когда при сильном ветре плохо закрепленный батут вылетел на террасу соседнего дома, металлический каркас батута разбил раздвижные окна террасы, причинив ущерб почти на 3000 евро. Или вот пример частного дома, расположенного у дороги общего пользования. “Тающий снег начал сползать с крыши и своим весом сломал крепление водостока. Желоб водостока рухнул на припаркованный у обочины автомобиль. Стоимость ремонта машины составила 2650 евро”, — добавила Кальберг.