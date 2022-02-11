Распространенный ущерб по вине соседей: от затопленной комнаты до батута в окне. Как обезопасить себя?
Хотя большинство людей хотят хороших отношений со своими соседями, достичь этого не всегда удается. Например, в прошлом году клиенты страховой компании ERGO причинили жильцам соседних квартир или жителям соседних домов ущербов почти на 300 000 евро, что примерно на треть больше, чем в 2020 году. Как же обезопасить себя от несчастных случаев?
Чаще всего соседние квартиры получают повреждения в результате прорванных водопроводных труб. “Вода причиняет ущерб застрахованной квартире, находящимся в ней вещам, но, чаще всего, еще и нескольким соседям снизу. Также совершенно не исключено, что вода проникнет в соседнюю квартиру”, — пояснила специалист по рассмотрению ущерба ERGO Туули Кальберг. Самый большой убыток от такого происшествия в прошлом году составил 26 000 евро.
“В прошлом году также был случай, когда в одной части рядного дома сломался фильтр для воды. К сожалению, клиент не сразу заметил, что произошло, и воды вытекло так много, что она просочилась через стену в соседскую часть дома и доставила массу неприятностей. Замена стены, утепления, отделки и паркета обошлись в общей сложности в 4800 евро”, — рассказала Кальберг.
Впрочем, ущерб от воды — не единственное, чем могут удивить соседи. Недавно произошел случай, когда при сильном ветре плохо закрепленный батут вылетел на террасу соседнего дома, металлический каркас батута разбил раздвижные окна террасы, причинив ущерб почти на 3000 евро. Или вот пример частного дома, расположенного у дороги общего пользования. “Тающий снег начал сползать с крыши и своим весом сломал крепление водостока. Желоб водостока рухнул на припаркованный у обочины автомобиль. Стоимость ремонта машины составила 2650 евро”, — добавила Кальберг.
Хотя более 90% случаев в рамках страхования ответственности связаны с повреждением жилища или имущества соседей, расширенное страхование ответственности также покрывает ущерб, причиненный детьми и животными, а также ущерб, причиненный человеком за пределами своего дома. “Вот недавний пример. Тяжесть снега и сильный ветер зимой поломали каштаны, растущие во дворе частного дома. Хозяин решил, что арбориста вызывать не будет и справится сам. К сожалению, он переоценил свои навыки — спиленная ветка упала на соседскую теплицу. В общей сложности был причинен ущерб почти на 800 евро, а люди не пострадали по чистой случайности”, — пояснила Кальберг.
Родители знают, что с детьми надо постоянно быть готовым к сюрпризам. “Например, однажды ребенок катался на самокате перед многоквартирным домом и отрабатывал трюки. К сожалению, в процессе он поцарапал три автомобиля, причинив ущерб примерно на 3000 евро. Еще был случай, когда дети играли в снежки перед зданием школы и один снежок попал в окно. Замена стекла обошлась примерно в 500 евро”, — добавила Кальберг. Страхование ответственности владельца животного поможет, например, в ситуации, когда животное кусает человека или выбирается из сада и выбегает на дорогу перед автомобилем.
Во всех вышеперечисленных случаях страхование ответственности помогает защититься от ситуации, когда сам застрахованный или член его семьи причинили ущерб другому лицу или его имуществу. Страхование ответственности делится на три категории: ответственность владельца недвижимости, ответственность страхователя и членов его семьи дома и за его пределами, а также ответственность владельца животного.
В прошлом году компания ERGO зарегистрировала 270 случаев в рамках страхования ответственности на общую сумму 290 000 евро. Средняя сумма возмещения по страхованию ответственности составляет порядка 1200 евро.