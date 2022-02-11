5 недостатков прихожей, которые можно исправить за выходные

Прихожая очень темная



Заходите в квартиру, а оказываетесь как будто в пещере. Одинокая лампа едва-едва освещает входную зону, а темные стены скрадывают и это малое количество света.

Решение: красить и освещать! Светлые стены — это жизненная необходимость в маленьком коридоре. Они необязательно должны быть белыми: персиковые, светло-серые, бежевые — выбор огромен. Добавим к ним хорошее освещение — спасительный тандем для маленькой прихожей готов. Поместите источники света над зеркалом, в шкафу или рядом с ним, над банкеткой — собираться на работу станет удобнее.

Узкое и тесное пространство



Прихожие в типовых квартирах не могут похвастаться большим размером и удобной конфигурацией. Часто они представляют собой либо крошечный пятачок между входной дверью и комнатой, либо длинный узкий коридор.

Решение: используйте в интерьере прихожей зеркала — они помогут визуально расширить помещение. Не бойтесь оформить целую стену зеркалом — эффект будет потрясающим. Такое полотно можно заказать в мастерской и приклеить к стене. Зеркальные поверхности шкафов и комодов отражают свет и делают коридор уютнее и гостеприимнее — при покупке мебели для прихожей отдавайте предпочтение именно таким вариантам.

Ощущение беспорядка



Часто прихожая становится перевалочным пунктом для пакетов, рюкзаков, одежды, которую вы собирались разобрать, но забыли. Бессистемное хранение курток, плащей и сезонных аксессуаров смотрится неопрятно.

Решение: поместить вещи в шкаф — лучшее решение проблемы. Объем и глубина зависят от размеров прихожей, в тесном коридорчике откажитесь от комплексной системы хранения вещей. Вам подойдет отдельно стоящий или встроенный шкаф. Если у вас большая семья, откажитесь от использования открытых вешалок — они создают неприятный эффект тесноты и беспорядка.

Обувь мешается под ногами



Обувь, выстроенная рядами вдоль стены, обычно не сулит ничего хорошего: рядом с ней скапливаются пыль и грязь, в зимнее время образуются подтеки от снега — и выглядит она не лучшим образом.