ФОТО | Буйство красок среди зимы: смотрите, как цветет самая большая в Балтии коллекция азалий

Сегодня в коллекции Ботанического сада ЛУ — 130 культиваров (культурных разновидностей) этих растений. Это самая большая коллекция азалий в странах Балтии. Многие кусты и деревца азалий растут в оранжереях сада более 50 лет и их кроны достигают около двух метров в диаметре.

Большинство азалий — разных оттенков розового, белого, фиолетового и красного цветов. Нет только желтых. Есть и сорта азалий с прекрасным запахом, который лучше всего ощущается в солнечный день. Когда одни кусты азалий отцветают, на их место в теплице ставят другие, которые только начинают цвести.

Первую коллекцию азалий в Ботаническом саду ЛУ создали в 1930-х годах, но во время Второй мировой войны она погибла. Ту коллекцию, которую мы видим сейчас, с 1956 года начал создавать профессор Рихард Кондратович, тогдашний директор ботанического сада, который занимался выращиванием азалий и рододендронов.

Коллекция азалий в Ботаническом саду Латвийского университета уже в 1970-х годах стала крупнейшей в Латвии и сохранила это звание и по сей день. В 70-е годы прошлого века в коллекции росло 45 различных сортов. Сегодня в коллекции уже около 130 сортов. Это одна из крупнейших коллекций в Европе: в ней представлены сорта из Германии, Бельгии, Нидерландов, Австрии, Украины и т.д. Также здесь можно увидеть все сорта азалий, которые были выведены в Латвии.